Belén Esteban, sobre las elecciones: "Mis amigos han luchado por sus derechos, y no voy a votar a un partido que vaya para atrás"

Belén Esteban en ’Superlativas’, el podcast de Carlota Corredera / Redes

Carlota Corredera se une al fenómeno de los podcasts con un proyecto llamado 'Superlativas' y, como no podía ser de otra manera, Belén Esteban ha sido su primera invitada. Un estreno por todo lo alto con la que ha sido su amiga y compañera durante tantos años, en el que ambas se han sincerado sobre temas personales y profesionales, llegando incluso a hablar sobre las inminentes elecciones y a quién no votarían ellas.

Nada más sentarse en el vídeopodcast de Carlota Corredera, Belén Esteban aseguraba que "yo por ti sabes que ma-to", dejando claro que su amistad atraviesa una de las mejores etapas tras el fin de 'Sálvame'. Después de que Carlota Corredera preguntase a Belén sobre la capacidad de gustar a tanta gente, la creadora de 'Sabores de la Esteban' aseguraba que "yo soy una tía muy normal y creo que eso cuenta mucho. No soy nada prepotente, tengo claro de dónde vengo. Yo vengo de un barrio y creo que es lo mejor que tengo desde hace muchos años. Eso me ha fortalecido mucho".

Belén Esteban dice que va a dejar de votar al PP por sus pactos con Vox. Las cosas se están empezando a mover. pic.twitter.com/AUSKHtkVHd — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) July 5, 2023

"Estoy yendo al psicólogo para que me ayude con mis emociones"

Sin embargo, no todas las preguntas iban a ser fáciles, y Carlota Corredera quiso preguntar a la ex-colaboradora de 'Sálvame' acerca de si mantenía contacto con algún personaje político. Una contundente pregunta a la que Belén Esteban no dudó en responder que "me han escrito algunos políticos y yo les he respondido correctamente pero no… No quiero vincularme. Yo estoy harta de la política", asegurando que la política no es un tema de su interés.

Tal es su hartazgo de la política, que la colaboradora ha asegurado que no planea votar a quien siempre ha hecho "porque no me gusta que se junten varios partidos". Haciendo referencia a sus amigos más cercanos, Belén Esteban señala que tiene "muchos amigos que son como hermanos que han luchado mucho por tener unos derechos y no voy a votar a un partido político que en vez de ir para adelante, vayan para atrás", en referencia a algunos partidos que se presentan a las elecciones generales.

Una entrevista que termina con la protagonista hablando sobre el final de 'Sálvame' y asegurando que aunque "no lo voy a ocultar, estoy yendo a un psicólogo para que me ayude con mis emociones. El último mes lo pasé muy mal, ahora estoy muy bien, sinceramente te lo digo" zanja Belén Esteban demostrando su ilusión con el nuevo proyecto que le brinda Netflix España.