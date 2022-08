El debate sobre la prohibición de los 'bous al carrer' gana terreno en Valencia

Los festejos taurinos acumulan este verano siete muertes, más de 300 heridos y 15 expedientes por presencia de menores de 16 años en los recintos

La portavoz del Consell, Aitana Mas, asegura que los fallecidos y la conciencia animalista obligan a "abrir el debate", mientras el secretario del PSPV de Castellón muestra su "defensa férrea de esta tradición"

El presidente de la Federación de peñas de Sagunt sostiene que "son del pueblo y desaparecerán cuando el pueblo quiera que desaparezcan"

Fiestas de Sagunto. / Daniel Tortajada

El verano negro que la Comunitat Valenciana está viviendo con los festejos de 'bous al carrer' está teniendo consecuencias. La portavoz del Consell, Aitana Mas, ha reconocido este martes en rueda de prensa estar a favor de que el Gobierno valenciano abra un debate sobre prohibir los 'bous al carrer'.

Más realiza estas declaraciones tras la muerte de siete personas este verano en este tipo de festejos. En sus declaraciones, la portavoz insiste en que aunque el acuerdo actual del Botànic no contempla la abolición de este tipo de espectáculo ni entra en este debate, "habrá que hacerlo en los próximos meses" o bien de cara un tercer Botànic.

Mas aboga por "abrir el debate" sobre la prohibición de los 'bous al carrer' al tiempo que reconoce que las medidas actuales de protección en estos festejos no son suficientes para evitar las muertes. La consellera ha sentenciado que "la sociedad tiene una conciencia animalista creciente en los últimos años, y este es un debate que hay que afrontar en algún momento".

La consellera ha llamado a los grupos políticos que conforman el Govern del Botànic a afrontar este tema aunque ha matizado que "ahora no es el momento". Pese a todo, remarca que "es un algo pendiente que debemos abordar en el Consell". Para Mas "es un ámbito donde hay muchas sensibilidades y también entran en juego las competencias de los municipios", así que ha augurado que el debate requerirá de tiempo para tratarlo de forma amplia.

Por otra parte, asegura que el Consell descarta tomar ahora mismo medidas más drásticas para incrementar la seguridad en los festejos. Mas se ha limitado a pedir el cumplimiento de la normativa y a asegurar que "la ley es una de las más restrictivas de España y así debería aplicarse".

SIN CONSENSO ENTRE LOS PARTIDOS

Los partidos políticos han reaccionado con posiciones encontradas a las declaraciones de la vicepresidenta. A nivel autonómico, los socialistas han defendido “la necesidad de poner siempre por encima de las tradiciones la seguridad y la vida de las personas”. Aunque también han señalado que “la celebración de estos festejos está dentro de legalidad y en la Comunitat Valenciana tenemos uno de los reglamentos más estrictos de nuestro país”, pero sin llegar a desdecir o enfrentarse con Mas.

Sin embargo, sí lo ha hecho el secretario general del PSPV de Castelló y alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, que se ha desmarcado de la que ha calificado como "opinión personal" de la vicepresidenta del Consell. "Nos situamos en la defensa férrea de esta tradición, es totalmente legal y se ha avanzado considerablemente en la protección del animal", ha dicho.

Mas (Compromís) ha hecho sus declaraciones desde la tribuna del Consell, como portavoz de este y tras la reunión plenaria del Ejecutivo valenciano. Y en ningún momento ha precisado que se manifestara a título personal, algo que suele evitar desde que ocupa la portavocía.

En palabras de Falomir, "el debate que debemos de abrir es de qué manera crear unos festejos más seguros y trabajar junto con las peñas y los voluntarios para concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos que comportan los ‘bous al carrer’". El secretario general provincial se ha preguntado si Compromís va a prohibir los toros en Borriol, Betxí, Vistabella y Argelita, municipios donde gobierna. "Si están en contra de los festejos taurinos que lo dejan claro y que no engañen a la ciudadanía".

Por su parte, Compromís insiste en que los municipios cuentan con autonomía propia para analizar su realidad sociológica y la demanda que hay de estos festejos. No obstante, el diputado Carles Esteve, se muestra más partidario de promocionar "otro tipo de tradiciones más inclusivas", sin animales. Esteve ha recordado que en lo que va de año ha habido ya siete muertes, más de 300 heridos y 15 expedientes por presencia de menores de 16 años en los recintos. "Son razones de suficiente profundidad", a su juicio, para repensar esta normativa, algo que "no va por si es dura o no, sino por si es eficiente o no".

Pilar Lima, síndica de Podem, se ha manifestado de la siguiente manera: "Hay que plantearse reducir estos acontecimientos incomprensibles que maltratan a los animales, hay alternativas para festejar". En la formación morada creen que hay que compatibilizar la diversión con la seguridad y con un trato respetuoso de los animales.

El PP se mantiene en la misma línea expresada durante los últimos días de "respeto y cumplimiento de la ley". Sin entrar en más polémicas y conflictos. En el partido se muestran "enormemente respetuosos con los municipios de la Comunitat Valenciana que celebran tradicionalmente toros en sus fiestas". Una postura compartida por Ciudadanos, "hay que tener en cuenta el arraigo histórico que estos festejos tienen en muchos municipios valencianos y el impacto económico y social que suponen".

"Desaparecerán cuando el pueblo quiera"

La propuesta de Mas ha provocado la reacción del presidente de la Federación de peñas de Sagunt, Ricardo Melià, que considera que tras "la falsa necesidad de abrir este debate se esconde una clara intención de prohibir los 'bous al carrer' en los municipios valencianos".

Para el representante de las 76 peñas que organizan junto al ayuntamiento los festejos taurinos de Sagunt, el debate es "innecesario y más sosteniéndolo bajo el argumento de las muertes. Por esa regla de tres, las playas deberían prohibirse en verano dada la cantidad de muertes que se producen en las mismas, creo que ya se han contabilizado casi 30 fallecidos y sin embargo, es impensable plantear el cierre de estos espacios".

Melià solicita "transparencia. Si realmente quieren debate, que lo planteen antes de las elecciones de mayo y que cada partido sea claro y se pronuncie a favor o en contra de los festejos taurinos. De esta manera, no nos engañarán más y cuando vayamos a votar, tendremos claro a qué partido hacerlo porque conoceremos su posición".

Para el presidente de la peñas de Sagunt, la vicepresidenta del Consell "debería haber hablado antes con los concejales de su partido, para ver si opinan como ella, porque se llevaría mas de una sorpresa".

Por otro lado, para Melià plantear la prohibición de los 'bous al carrer' en la Comunitat Valenciana supone acabar con miles y miles de puestos de trabajo, ya que estos festejos implican a decenas de sectores como el ganadero, el transporte, la restauración, hostelería, además de suponer un revulsivo económico para muchos municipio, grandes y pequeños, dada la cantidad de personas que atraen y mueven.

El presidente también hace autocrítica y reconoce que en los festejos taurinos "hay mucho que mejorar como aumentar los voluntarios y darles mayor formación, estar más pendientes de los aforos y ser muy escrupulosos con el cumplimiento de la normativa, pero también se necesita de una mayor inversión y medios del gobierno valenciano».

Melià recuerda que "los bous al carrer ni son de derechas ni de izquierdas, son del pueblo y desaparecerán cuando el pueblo quiera que desaparezcan".

"Se ha perdido el miedo al toro"

"El riesgo cero no existe en los bous al carrer", remarcó el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, tras la Comisión Consultiva de Festejos Taurinos Tradicionales de la Comunitat Valenciana reunida este lunes de manera extraordinaria.

El presidente de la comisión indicó que la comisión ha detectado que "se ha perdido el miedo al toro" y pidió prudencia a los participantes porque este tipo de fiestas supone un riesgo individual y colectivo, pese a que la normativa es muy rigurosa.

Tras el balance que han realizado de los últimos meses, también se van a extremar las sanciones por la participación de menores de 16 años. En este sentido, desde la comisión han reconocido que este año ya hay cinco expedientes de sanción abiertos por este motivo.

El presidente de la Federación de Peñas Taurinas de la Comunitat, Germán Zaragozá, consideró que tras la reunión "ha salido con una visión muy positiva de la fiesta", recordó que la tradición está muy arraigada y atribuyó los incidentes a que la gente, tras dos años de pandemia, ha olvidado la normativa vigente.

