El senador que hizo 1.600 km en su coche por carreteras secundarias de Teruel para comprobar las carencias de la cobertura móvil

Joaquín Egea, de Teruel Existe, recorrió las carreteras con más tráfico de su provincia y concluyó que en el 50% no hay cobertura ni para hacer una llamada de emergencia

Joaquín Egea, senador de Teruel Existe, en uno de sus recorridos en coche.

- [Atendiendo una llamada telefónica]: Dígame

- Hola. ¿Joaquín Egea?. Te llamo de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA para hablar sobre las carencias de cobertura móvil en la provincia de Teruel.

- Ok, pues llámame a partir de las 5 de la tarde, porque hasta entonces no voy a tener cobertura.

La anécdota ilustra uno de los grandes problemas de la España vaciada: los móviles no funcionan en el 50% del territorio. Joaquín Egea es senador del partido Teruel Existe. Nació en Alcañiz, creció en Calamocha y se formó en Teruel. Es decir, se conoce a la perfección toda su provincia. Y por ende, las limitaciones de algo tan importante como la cobertura de telefonía móvil. Por eso decidió, en febrero, montarse en su Peugeot 508 y emprender una ruta de más de 1.500 km por las carreteras secundarias de Teruel.

Su objetivo era examinar dónde había cobertura y dónde no, así como la calidad de la misma en los lugares en los que sí que hay. “Todo empezó una tarde que regresaba hacía el trayecto entre Alcañiz y Teruel. Me llamó un periodista y se me cortó 4 veces. Llegué a destino quejándome de eso y de la vergüenza que era que no tuviéramos ni cobertura móvil en condiciones. Fue entonces cuando decidí que faltaba un estudio que nos dijese qué zonas son las que tienen cobertura móvil y de qué calidad”, explica en una conversación telefónica que, para sorpresa de nadie, se va cortando constantemente.

Con 4 teléfonos

Joaquín Egea hizo, durante un mes y medio, un total de 1.600 kilómetros. Se armó con 4 teléfonos, uno de cada una de las principales compañías de telefonía que hay en España: Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo. “Había hablado con un responsable de Movistar y me dijo que de qué nos quejábamos, si en Teruel hay buena cobertura. Pero se refiere a la ciudad. No tiene en cuenta a la gente que viaja, que la gente tiene movilidad para ir a trabajar”.

O, por ejemplo, un choque entre dos vehículos que tuvo lugar en las inmediaciones del municipio turolense de Puella: “Hubo un accidente a los 700 metros del pueblo y no podían avisar a nadie porque allí tampoco había cobertura. Los afectados tuvieron que caminar hasta encontrar un punto con cobertura”, nos explica, entre interferencias

Así, emprendió su marcha por el corazón de Teruel, con sus 4 terminales y una aplicación con GPS que analiza si hay señal de telefonía y la calidad de la misma. Si hay cobertura 2G (la más básica), 3G o 4G. “Ya estamos hablando del 5G, del internet de las cosas, que va a permitir que los coches sean tripulados automáticamente, pero en Teruel aún estamos con la mitad del territorio en el que no se puede ni siquiera hacer una llamada”.

“Mi mujer me preguntó si no había otra persona para poder hacer eso, pero es que en el movimiento ciudadano no vale lo de decir 'tenemos que hacer'. Al que se le ocurra la idea, la hace. Se me ocurrió a mí y me puse con el tema. Además, me conozco muy bien la provincia y soy ingeniero técnico de telecomunicaciones, entiendo estas cuestiones”, explica.

Egea no ha estado solo en este proyecto, pero casi. Asegura que “se hizo en torno a 1.600 kilómetros”. Pero Bea, mi compañera de partido que precisamente es de Puella, ese pueblo que te he comentado del accidente a los 700 metros del municipio, también me ayudó y se hizo otros 500 kilómetros”, nos cuenta el senador. Inmediatamente después, la llamada se corta.

Silent Route

Se adentró Joaquín Egea en 20 carreteras de la provincia de Teruel, las que tienen más tráfico. Tras descargar los datos, pasaron a interpretación en un trabajo que se ha prolongado entre febrero y junio de 2021. El resultado obtenido no ha sorprendido a nadie. Nos lo cuenta cuando recuperamos la comunicación con él: “Hay carreteras, como la A-1702, que está considerada una ‘silent route’. Es decir, una ruta adecuada para hacer viajes en motocicleta. Pues hemos podido comprobar que en el 50% de esa carretera no hay cobertura móvil. Eso sin entrar en el estado lamentable en el que se encuentra el pavimento, que no es adecuado para ir en moto. En caso de que un motorista tenga un accidente en ese tramo, no va a poder llamar a nadie”, nos aclara.

Porque la falta de cobertura no se centra solamente en las llamadas normales. “Ni siquiera se puede hacer una llamada a Emergencias, al 112. Porque ese tipo de llamadas, aunque la gente no lo sepa, también las tiene que hacer una compañía de telefonía. Si no tiene cobertura, no se puede hacer el aviso”, nos explica en una tercera llamada, tras cortarse de nuevo la comunicación.

La ‘gira’ por las carreteras secundarias de Teruel duró en torno a un mes y medio, con algunas jornadas maratonianas: “Hubo algún día que me hice 8 horas de viaje solamente para poder recoger los datos”. De esos 1.600 km completados, al final han sido 1.363 los que han servido para redactar el informe. Los datos pasaron después al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón, que fueron los que interpretaron la información recibida y procedieron a trazar el mapa de la cobertura en la provincia de Teruel.

Resumen de las carreteras recorridas por el senador de Teruel Existe para comprobar la cobertura móvil en la provincia. / Teruel Existe

Radio María

Las conclusiones a las que han llegado han sido que el 50% de las carreteras de la provincia no tienen cobertura móvil adecuada: “En el 20% de las carreteras no hay señal telefónica, directamente. En el 30% no hay señal de voz. Porque a veces parece que tienes cobertura, aunque sea una rayita, pero eso es engañoso, porque a menudo no es suficiente para mantener una conversación telefónica”.

Otras de las anécdotas curiosas que relata Joaquín Egea (en la cuarta llamada telefónica, dado que se vuelve a cortar la comunicación) es que “en los tramos con peor cobertura, donde ni siquiera se escuchan las emisoras de radio, la única señal que se percibe con nitidez es la de la emisora religiosa Radio María: “Yo lo que no entiendo es que, si Radio María ha hecho ese esfuerzo para mejorar sus antenas en la zona, por qué no lo están haciendo las compañías de telefonía”.

"Lo que están haciendo algunos pueblos es pagar ellos mismos las antenas".

Este es otro de los grandes males de estas zonas de la España vaciada, la falta de inversión de las empresas de telefonía: “Las compañías se niegan a pagar las antenas. Lo que están haciendo algunos pueblos es pagar ellos mismos las antenas. Entonces una compañía ofrece servicio allí. Pero sólo esa compañía. Por ejemplo, el teléfono que nos da el Senado es una línea de Orange. Mi compañera vive en un pueblo donde la antena es de Movistar. Por tanto, no tiene cobertura”.

No acaba de contarlo y la llamada se vuelve a cortar. Retomamos con un quinto intento y volvemos a abordar el tema de los accidentes: “Mientras estaba haciendo el estudio, hice un viaje con mi familia al Pirineo. Durante el trayecto nos encontramos con una familia holandesa que viajaba en una furgoneta, tuvo un problema mecánico y se quedaron tirados. Nosotros nos paramos para ayudarles, pero nos dimos cuenta de que tampoco teníamos cobertura. Tuvimos que avanzar 10 kilómetros para conseguir hacer una llamada de emergencia”.

El estudio fue presentado a finales de septiembre y evaluado por Javier Mateo, Decano de la Junta de Gobierno de la Demarcación Territorial del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón (DTCOITAR) y vicepresidente de la nueva Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón (AITAR), que ha concluido que la cobertura de telefonía móvil en la provincia de Teruel es “bastante deficiente”.

Antonio Saz, Santiago Lázaro, Javier Mateo y Joaquín Egea en la presentación de los resultados del estudio. / Teruel Existe

Información falseada

Dice el senador Joaquín Egea que el estudio deja claro que “pese a que cada operador dispone de mapas de cobertura en sus páginas web, la cobertura real dista mucho de lo que muestran estos mapas”. “La información ofrecida por las compañías de telefonía móvil sólo sirve como orientación, pero no hay información veraz de la calidad del servicio”, apunta.

Asimismo, Egea explica que ha ofrecido este llevar a cabo este proyecto “en otros territorios de la España vaciada, porque sabemos que este problema no es exclusivo de Teruel”, y señala que los resultados que se han obtenido en su provincia gracias a su trabajo y al de sus otros compañeros se puede consultar en este link. Coincide casi en el tiempo con el sondeo que asegura que el recién formado partido España Vaciada, que aglutina a todos los movimientos ciudadanos, puede obtener hasta 15 diputados en las próximas elecciones.

Todo ello lo explica en la quinta llamada telefónica que le tenemos que hacer, porque las cuatro anteriores se cortan. Se despide apuntando que tantas llamadas han servido de prueba empírica para demostrar los problemas de cobertura en su zona: “Tú lo has podido comprobar, que el problema es real. Se corta. De hecho, tuve la idea de recoger estos datos cuando hablaba con un periodista y se cortó cuatro veces. Ahora, en sólo 25 kilómetros, se ha cortado cinco veces. Es mi nuevo récord”, concluye.

