Debate a tres en RTVE, en directo: la ausencia de Feijóo marca el choque entre Sánchez, Díaz y Abascal

Sánchez tratará a Abascal como un "representante" de Feijóo ante la ausencia del líder del PP en el debate

El debate importante, el potencialmente capaz de dar un vuelco en el tablero de las elecciones generales, fue el del lunes de la semana pasada. Pedro Sánchez tenía grandes expectativas depositadas en su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, pero acabó desaprovechando la oportunidad. Los socialistas reconocieron después que el presidente del Gobierno no había llevado la iniciativa ante su principal rival. Sánchez, dijeron, tuvo un mal día y hubo también fallos en la preparación de la cita, al no anticipar la actitud de Feijóo, basada en una “montaña de mentiras” que cortocircuitó cualquier propuesta. El PSOE cayó entonces en un profundo desánimo del que solo se ha repuesto en los últimos días, durante un tramo final de campaña que coincide con un nuevo debate, este miércoles a las diez de la noche en RTVE. Solo que el líder del PP no participará.

