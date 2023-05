El PSOE considera la retirada de los candidatos de Bildu "una victoria de las víctimas"

La polémica en torno a las listas de Bildu había comenzado a eclipsar la campaña municipal y autonómica del 28 de mayo y tanto PSOE como Bildu veían que el debate estaba más centrado en ellas que en los mensajes que querían lanzar. El PP no ha soltado la presa desde que comenzó el pasado jueves y aún hoy sigue exigiendo mayor contundencia frente a quienes fueron condenados por su vinculación con ETA. Esa crítica está más enfocada al PSOE que a Bildu, con cuyo electorado además no compiten.

Nunca debieron ir en listas. Solo añadían dolor a las víctimas. Tuvieron nuestra mayor reprobación.



Hoy, este anuncio no se lo agradecemos a Bildu, sino a COVITE por su denuncia, resistencia y lucha.



El PP, como siempre, vuelve a utilizar el terrorismo al no tener propuestas. — patxilopez (@patxilopez) 16 de mayo de 2023

La primera reacción oficial del PSOE fue la del portavoz en el Congreso y ex lehendakari, Patxi López, que aseguró que los siete de Bildu "nunca debieron ir en las listas", porque "solo añadían dolor a las víctimas". "Tuvieron nuestra mayor reprobación", asegura, y da las gracias a Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco que encabeza Consuelo Ordóñez) por revelar los 44 condenados relacionados con ETA que concurren a las municipales. No renunció López a una crítica al PP que, "como siempre, vuelve a utilizar el terrorismo al no tener propuestas", aseguró.

Es su reacción a la carta que los siete candidatos de las listas municipales de Bildu que fueron condenados por delitos de sangre han publicado este martes en el diario Naiz, en el que aseguran que no tomarán posesión de sus cargos si son elegidos para representar a los ciudadanos tras el 28 de mayo.

Belarra: es un "paso importante"

Frente al escepticismo de la derecha, que dice que los condenados no tienen "credibilidad" y exigen su retirada inmediata de las listas y no una renuncia en diferido, Podemos ha alabado los últimos movimientos de Bildu, y lo ha empleado para cargar contra el PP. Ione Belarra, secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, ha asegurado que “la decisión” de los abertzales supone “un paso importante que contrasta con una derecha capaz de usar la memoria de las víctimas con fines electorales”.

La ciudadanía de Euskadi y Navarra lleva mucho tiempo recorriendo el difícil camino de la construcción de la paz. La decisión de EH Bildu es un paso importante que contrasta con una derecha capaz de usar la memoria de las víctimas con fines electorales. — Ione Belarra (@ionebelarra) 16 de mayo de 2023

La dirección estatal del partido persiste así en su estrategia de evitar el choque con Bildu, formación con la que compite directamente por el electorado de izquierda de Euskadi. La línea del partido contrasta directamente con la postura de la federación vasca de Podemos, que sí ha mostrado dureza a la hora de valorar a ex miembros de ETA en las listas electorales para el 28M.

Cálculo electoralista, según el PNV

Más crítico que los morados se ha mostrado el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, que en rueda de prensa en el Congreso ha defendido la retirada de los candidatos como “positivo porque se alivia a las víctimas”, aunque lo ha atribuido a un “cálculo electoralista más que a lo que debería ser una reflexión ética”. En este sentido, ha destacado que la decisión de incluir a condenados de ETA en las listas “no es un error”, sino “una decisión calculada y tomada”, y ha señalado que el partido abertzale le “queda un camino por recorrer e interiorizar”.

Noticias relacionadas

La pugna en el País Vasco para las próximas elecciones se mide de diferentes flancos. El PNV compite directamente con Bildu, que en estos momentos solo mantiene Durango entre las grandes alcaldías del País Vasco pero las encuestas apuntan que está ganando terreno en el ámbito municipal y eso, aunque ahora no hay elecciones autonómicas, puede tener su impacto en el futuro. A su vez, Bildu y Podemos libran su batalla por un electorado muy similar, lo cual explica la rápida reacción que tuvo Elkarrekin Podemos, la filial vasca de Podemos, al censurar las listas de Bildu frente a una dirección nacional más tibia en su crítica.

Bildu no ha anunciado aún ninguna decisión con respecto al resto de condenados por su vinculación con la banda terrorista, otros 37 candidatos, aunque a las doce se espera la comparecencia de Arnaldo Otegi. Los siete protagonistas de la carta apuntan en su comunicado que lo hacen porque creen que el objetivo "de la polémica" es "el de dañar a EH Bildu", formación a la que han desvinculado de su pasado terrorista: "No se puede sostener que EH Bildu tenga como objetivo ratificar nuestra trayectoria anterior".