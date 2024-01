¿Otra filomena? Esta es la alerta de Jorge Rey sobre el tiempo este 2024

El 2023 ha sido calificado como el año más caluroso según se muestra en el boletín oficial del Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), siendo octubre el mes que alcanzó las temperaturas más altas. Pero en los meses de noviembre y diciembre se ha notado un leve descenso de estas, llegando a preocupar a la población.

Jorge Rey, el joven burgalés de 17 años, ha logrado hacer una predicción sobre cómo será el tiempo este 2024. Asegura que no será una Filomena, pero advierte que las temperaturas bajarán de manera brusca ocasionando fuertes nevadas.

Cómo será el tiempo la semana del 8 de enero de 2024

"Nevadas muy fuertes llegan a España y a ciudades que no te esperas. Máximas bajo cero en diferentes ciudades españolas" así comienza Jorge Rey su predicción meteorológica. El joven advierte de que el frío no ha hecho nada más que empezar y que las bajas temperaturas han llegado para quedarse. Asegura también que no es una filomena, pero que habrá que abrigarse bien.

El lunes 8 de enero llegará una borrasca que provocará precipitaciones a lo largo de la semana en la zona centro y sur del país. A partir del miércoles 10 se notarán precipitaciones en la zona este, descendiendo de esta manera las temperaturas.

Temperaturas máximas de grados bajo cero

Jorge Rey prevé temperaturas máximas bajo cero, en Madrid 1º, Cuenca 1º, Soria -2º o Bilbao -2º, llegando las mínimas a los -6º o incluso menos. Esto ocasionará nevadas en el norte del país. "Estamos ante un temporal muy fuerte", asegura el joven.