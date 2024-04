Decretan el cierre parcial del Metropolitano durante dos partidos por los gritos racistas a Nico Williams

El Comité de Disciplina Deportiva ha decretado el cierre parcial del Metropolitano como sanción a los gritos racistas que fueron proferidos desde el fondo sur del estadio hacia Nico Williams, jugador del Athletic. Ocurrió el sábado en el partido de la jornada 33. Esta es la zona del estadio que será clausurada, tal y como refleja la resolución, que tiene en cuenta lo que se reflejó en el acta arbitral de Martínez Munuera.

"Gente tonta hay en todas partes"

El colegiado alicantino recogió que se había producido "un sonido imitando a un mono 'uh, uh', procedente del fondo sur" del Metropolitano, donde se ubican los seguidores radicales del Atlético de Madrid. La situación se produjo cuando Nico Williams se disponía a lanzar un saque de esquina en el primer tiempo.

"He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. La verdad es que no han sido muchos, gente tonta hay en todas partes y espero que esto vaya cambiando poco a poco, porque estamos haciendo una lucha interna y externa contra esto, y bueno, no es normal que todavía te insulten por tu tono de piel", explicaba el internacional español tras lo sucedido durante el partido.

Atendiendo a ello, "y visto el apartado 4 del acta arbitral del referido partido, respecto del cual el club no ha formulado alegaciones, este Comité de Disciplina resuelve imponer una sanción de 20.000 euros al Atlético y una clausura parcial del recinto deportivo por un periodo de dos partidos", según ha resuelto el Comité de Disciplina.

El precedente del recurso del Getafe

El órgano pide ahora al Atlético que identifique la estructura de las gradas del recinto deportivo "a fin de determinar la zona del estadio objeto de cierre que, según el acta, afectaría al sector situado en la grada fondo sur del campo". Este mismo castigo ya lo recibió el Getafe esta temporada, después de los insultos racisas contra Acuña y Quique Sánchez Flores, del Sevilla. El club madrileño recurrió la sanción, que terminó anulada.

A tal efecto, en los dos próximos encuentros a disputar por el Atlético como local (partidos contra Celta y Osasuna), "se deberá cerrar el acceso al público en dicha zona, que quedará debidamente acotada, no pudiéndose reubicar a los espectadores que, en su caso, pudieran venir ocupando las mismas con carácter habitual".

Además, durante la celebración de estos dos duelos, los que le quedan al Atlético como local, el Atlético deberá mostrar un mensaje visible de condena a los actos y conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes en el fútbol y apoyo al juego limpio.