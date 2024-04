La RFEF culpa al Gobierno de su crisis y carga contra el TAD

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) o, mejor escrito, la comisión gestora que la gobierna en estos días de crisis y caos, ha decidido morir matando. Ante un escenario cada vez más probable de suspensión de todos sus miembros por parte del Gobierno, ha emitido un comunicado en el que culpa al Consejo Superior de Deportes (CSD) de su situación actual y en el que carga contra el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por el expediente abierto contra los integrantes de la gestora por presuntas infracciones muy graves.

"La Federación se encuentra en una situación de máxima interinidad desde el pasado mes de septiembre, cuando la gestora, en la línea marcada por el entonces secretario de Estado, Víctor Francos, planteó hacer una sola convocatoria electoral", señala la gestora de la RFEF en su comunicado, señalando al predecesor de José Manuel Rodríguez Uribes, quien hoy ha sugerido la inminente suspensión de los miembros de la gestora, así como del único candidato a la presidencia del organismo, Pedro Rocha.

EPE Vídeos

"Sobre la necesidad de hacer elecciones a presidente o doble elección a presidente y a asamblea, se remitió una consulta al CSD el 20 de septiembre y se reiteró el 17 de octubre, sin respuesta alguna por parte de este organismo. Durante todo este tiempo, la RFEF estuvo a la espera de que el Gobierno aprobara la orden ministerial que permitía celebrarlas y que se ha retrasado durante meses siendo finalmente firmada por el actual presidente del CSD [Rodríguez Uribes] a finales de enero de este año", señala el duro comunicado.

El Gobierno "avaló" el despido de Camps

La RFEF acusa también al Gobierno, durante la etapa de Víctor Francos en el CSD, de haber "avalado" el despido del secretario general, Andreu Camps. Una decisión que, según el comunicado, "no pasó por gestora", aunque el comunicado no especifica quien la adoptó. Se deduce, en todo caso, que fue una decisión unilateral de Pedro Rocha, quien entonces presidía la comisión gestora y que en la actualidad no forma parte de ella, al estar a la espera de ser proclamado presidente. Si es que eso llega a suceder en algún momento.

Pedro Rocha. / EFE

"Miembros de la comisión gestora se reservan la posibilidad de emprender acciones legales en defensa de sus intereses, dada la falta de rigor, motivación jurídica del expediente disciplinario del TAD, así como la adopción de medidas cautelares consideradas injustas por los órganos que tengan que dirimirlas", añade el comunicado hecho público por la RFEF, en el que se denuncia que "no se ha dado un trámite de audiencia para los miembros de la comisión Gestora y que la apertura del expediente se ha realizado en base a noticias de prensa y comunicados".

Las infracciones denunciadas

En el comunicado también se asegura que la adjudicación del contrato del VAR no pasó por la gestora y se defiende tanto la renovación de Luis de la Fuente (mediante la ejecución de una cláusula ya existente en su contrato), el desistimiento de la demanda judicial contra CVC y la personación de la RFEF como acusación particular en el caso Supercopa, decisiones que el TAD entendió como presuntas infracciones muy graves por parte de la gestora, por excederse en sus funciones.

El comunicado no se refiere, sin embargo, a la rescisión del contrato de GC Legal, el despacho de abogados de Tomás González Cueto, también señalado por el TAD como una presunta infracción muy grave. La gestora, en todo caso, "hace un llamamiento para proteger el valor del fútbol español y la honestidad de sus dirigentes y trabajadores, dado que la comisión gestora siempre ha actuado conforme a derecho y en ejercicio de sus competencias".

Comunicado de Pedro Rocha

Desde el equipo de Pedro Rocha han enviado un comunicado valorando la resolución del TAD. "Al haber sido el único candidato con los avales necesarios para sostener su candidatura, quiere mostrar su más profundo desacuerdo con una resolución completamente sorprendente y ajena a toda lógica y sentido jurídico, en la que se le acusa de excederse en las funciones encomendadas en relación con una serie de decisiones que, como presidente en funciones, se ha visto obligado a tomar por el bien del fútbol durante el periodo a cargo de la gestora, actuando con absoluta transparencia", manifiestan.

Finalmente, Rocha "espera y desea" que el Consejo Superior de Deportes tome "debida nota de las graves irregularidades de la resolución, que será impugnada, y actúe en consecuencia como mejor proceda en derecho para permitir que la Comisión Gestora continúe su tarea y la RFEF pueda, cuanto antes, salir de la situación de interinidad que atraviesa".