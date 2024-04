El City exhibe talento y el Real Madrid saca músculo antes de 'la batalla del Etihad'

Real Madrid y Manchester City sacaron adelante sus compromisos ligueros a cuatro días de medirse en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions que se jugará en el Etihad. Los de Guardiola lo hicieron en el mismo escenario que les medirá a los blancos goleando al Luton Town (5-1) con novedades porque en la convocatoria aparecieron varios jugadores que no pudieron estar ante los de Ancelotti en el Bernabéu.

Guardiola recupera a sus titulares lesionados

El portero brasileño Ederson fue titular, en defensa tanto Kyle Walker como Nathan Aké estuvieron en el banquillo, mientras Kevin De Bruyne dirigió al equipo desde el césped con una actuación deslumbrante. Además, Guardiola apostó por dejar en el banquillo a Rodri, que había advertido en la zona mixta del Bernabéu que necesitaba descanso. También fueron suplentes Grealish y Foden, dejando su sitio a un Doku muy activo y a Julián Álvarez. Y por último, Pep dejó fuera de la convocatoria a Stones "porque tenía molestias, pero está bien. No está lesionado, solo es que no se encontraba cómodo y decidimos no tomar ningún riesgo".

Por tanto, se espera que Guardiola disponga de su once de gala el miércoles con Ederson; Gvardiol, Rubén Dias, Stones, Akanji; Bernardo Silva, Rodri, Foden, De Bruyne, Grealish; y Haaland. Un equipo que llega lanzado en la Premier, donde está disputando el título a Arsenal y Liverpool, y con su ataque con el punto de mira ajustado. Ante el Luton marcaron Haaland, Kovacic, Doku, Gvardiol y un rival en propia meta. Y es ese potencial ofensivo el que debe anular el Real Madrid, que también hizo gala de su cohesión defensiva en Mallorca, donde ganó 0-1.

Guardiola se refirió al partido del miércoles de la siguiente forma: "Somos unos privilegiados. Después de lo que hemos hecho en las últimas temporadas, luchando por los títulos, con 80 puntos a falta de 21, jugando el miércoles contra el Real Madrid por un puesto en las semifinales de la Liga de Campeones, y con la energía que nos aportará nuestra afición… y el sábado siguiente podemos alcanzar la final de la FA Cup. Estar aquí es un privilegio. Imagina no tener opciones de ganar la Premier League o el resto de competiciones. Tenemos que intentar mantener ese momento semana a semana. Este equipo está vivo".

Ancelotti elogia una consistencia defensiva de récord

Si los citizens deslumbraron a poco más de 72 horas del partido ante el Madrid, los de Ancelotti volvieron a mostrar su perfil más rocoso logrando que Lunin se volviese a ir con la portería a cero. Son el equipo que ha dejado su puerta a cero en más partidos de esta Liga (16), por 15 del Athletic. Esa fiabilidad defensiva le ha llevado a igualar su mejor registro defensivo tras las primeras 31 jornadas en toda la historia de La Liga. Sólo ha concedido 20 goles, los mismos que en la campaña 1987-88. Los blancos ya encadenan 25 partidos consecutivos sin perder en La Liga, a cinco de igualar su mejor marca histórica. Y hay otro dato que invita al optimismo en el equipo blanco, porque el Real Madrid ha marcado en sus 23 últimos partidos como visitante. Y no llegaba a esa cifra desde que alcanzó los 39 entre abril de 2016 y noviembre de 2017.

Carlo Ancelotti lo advertía en sala de prensa después del triunfo en Son Moix: "El equipo esta temporada está siendo muy sólido y muy continuo. Siempre ha luchado y competido, aunque no siempre hemos jugado bien. Se ha peleado en todos los minutos. Cuanta más calidad tienes, más difícil es lograr el compromiso y creo que en esta plantilla este año hemos alcanzado el equilibrio entre ambas".

Carletto también puso el foco "en las pérdidas. Tenemos que reducirlas porque nos cuesta recuperar el balón. Igual que a los rivales les cuesta quitarnos la pelota a nosotros". En el Etihad se da por hecho que el mediocampo lo conformen Kroos, que descansó en la isla, junto a Camavinga, que salió en la segunda mitad, y Valverde. Tchouameni, que marcó el gol del triunfo al Mallorca, no estará por acumulación de tarjetas, y Bellingham actuará de cuarto centrocampista en el Etihad, lo que explica que Ancelotti lo retirase a la hora de partido en Mallorca.

La defensa la formarán Carvajal, Nacho, Rudiger y Mendy, toda vez que Militao apenas disputó los minutos del descuento ante el Mallorca y no ha adquirido el ritmo necesario para estar en la 'final' del Etihad. Será Nacho quien acompañe a Rudiger en la pelea con Haaland. Arriba actuarán un Vinicius que estuvo muy incisivo en Mallorca y Rodrygo, al que reservó Ancelotti en la isla porque el jueves sufrió un golpe, aunque no revestía importancia.