El extraño deseo de Pedri: "Quiero quedarme calvo"

Pedri se recupera de su lesión en el muslo. Mientras tanto, el jugador del FC Barcelona charla con los aficionados a través de la red social 'The Residency', una aplicación en la que responde a las preguntas de los usuarios. En esta plataforma ha mostrado su apoyo a Iñigo Martínez, tras el incidente del central con un tiktoker: "Entiendo a Íñigo. Al final todos tenemos días mejores y peores, y no es bonito que te insulten solo por no hacerte una foto, un vídeo, o parar el coche, que muchas veces lo hacemos. Con respeto todo es más fácil".

Aunque también se ha aventurado a contar cómo está siendo su rutina diaria: "Ayer entrené, el equipo tenía día libre, pero yo no puedo perder ni un día". Pero la realidad es que una de las respuestas más comentadas ha sido la que ha hecho referencia a cómo se ve el jugador dentro de 10 años.

"Siempre he querido..."

La sorpresa ha llegado cuando en una de las preguntas menos sorprendentes, Pedri se ha sacado de la manga una respuesta que ha sido muy comentada en redes sociales. ¿Cómo te ves dentro de 10 años?, le preguntaban. A lo que él respondía: "Jugando al fútbol, bueno, y un poco después, calvo. Siempre he querido quedarme calvo, no sé por qué".

Lo cierto es que el centrocampista siempre ha hecho saber que su ídolo es Iniesta, por lo que muchos usuarios de Twitter han relacionado estas palabras con su deseo de parecerse al exjugador culé, no solo futbolísticamente, sino también en su aspecto físico.