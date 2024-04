Iñigo Martínez pierde las formas y se encara con un niño: "¡La última que me insultas, no vayas de chulo!"

Día tras día, los jugadores del Barcelonalidian con los seguidores que se amontonan alrededor de la puerta de salida de la ciudad deportiva Joan Gamper y en especial con aquellos que les insultan. La última víctima ha sido Iñigo Martínez, a la salida del entrenamiento de este lunes. El central ha bajado del coche ante los insultos de varios tiktokers, hasta el punto de encararse con ellos.

Un problema diario

Se está normalizando que muchas personas acudan a la salida del entrenamiento en busca en un vídeo que pueda hacerse viral. Para ello, los jóvenes se dedican a insultar a los jugadores con el objetivo de obtener una respuesta por parte de los futbolistas que pueda darles "likes".

En el video grabado por uno de los presentes, se puede ver cómo el central del Barça detiene su vehículo, sale del mismo y se encara con uno de los jóvenes. "Que sea la última vez que me llamas tonto, la última vez que me insultas, y tu amigo lo mismo", dice, antes de regresar al coche. "Y no vayas de chulo", añade el jugador. "¿Y tú, qué?", le contesta el joven.

En el vídeo, también se oyen voces de otras personas pidiendo a los adolescentes que provocan al jugador que se controlen. Desde "¡Pero no hagáis estas cosas!", a "Pero, ¿qué haces?". Al mismo tiempo que un niño pide una foto con el jugador azulgrana.

La indignación de Iñigo Martínez

El enfado del futbolista viene instigado por una situación que la mayoría de sus compañeros viven día tras día. Y es que a las puertas de la Ciudad Deportiva no solo se acumulan periodistas o aficionados que buscan una foto o una firma de sus ídolos. También se ha incrementado la afluencia de personas que intentan realizar negocio con imágenes y autógrafos de los jugadores.

Estas conductas han provocado algún altercado en los últimos años, ya que estos individuos han llegado a golpear los coches para que los jugadores se detengan si no logran hablar con ellos. A pesar de ello, los usuarios de redes sociales han abierto el debate sobre si un futbolista profesional debe perder las formas de esa manera.