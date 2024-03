Un desliz de Tchouaméni confirma el fichaje de Mbappé por el Real Madrid

Todo el mundo da por hecho el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, menos las partes que lo tienen que oficializar. Aurélien Tchouaméni, quien previsiblemente será compañero del todavía jugador del PSG, dio a entender en una entrevista con 'Téléfoot', que el delantero será jugador blanco a partir de este verano.

Tchouaméni y Camavinga, compañeros de Mbappé

"Los españoles son conscientes del jugador que es Kylian. Aunque cuando lo vean a diario se darán cuenta de la grandeza del futbolista", aseguró el mediocentro galo en una declaración que deja a las claras que el destino de Mbappé será el Real Madrid. Cabe recordar que en febrero el avanzado comunicó al PSG que no seguiría más allá de 2024 en la disciplina del club donde ha explotado como jugador.

Tchouaméni comparte rutina de trabajo con Mbappé estos días, al igual que Camavinga. El otro mediocentro galo del Real Madrid fue más comedido cuando, en la previa al encuentro de Champions frente al RB Leipzig, se le preguntó sobre la situación de su compañero en el combinado que dirige Deschamps. "¿Quieres que te diga la verdad? No he hablado del tema con él", afirmó.

Las señales llegan por todos los lados, incluso desde dentro del PSG, que todavía no ha hecho oficial la salida de Mbappé. Luis Enrique, técnico del club parisino, explicó después de un partido de Ligue 1 que el club estaba aprendiendo "a jugar sin Kylian". Después especificó que su declaración iba en el sentido de que el PSG quería jugar sin necesidad de depender de un futbolista en concreto.

Mbappé: "No tengo nada que anunciar"

El revuelo que han causado las palabras de Tchouaméni ha sido tal que 'Teléfoot' ha borrado un tuit de su cuenta oficial en el que aparecía el corte referido a Mbappé. El capitán de Francia, que este sábado perdía ante la Alemania del retornado Kroos (0-2) volvió a ser celoso con su futuro antes de este duelo. "Cuando tenga que decir algo lo diré. Tengo la valentía suficiente para ello", comentó ante las insistentes preguntas de la prensa.

Como ya es habitual en estas ventanas internacionales, Mbappé puso a 'Les Bleus' por encima de todo. "En la Eurocopa me centraré en la selección. Si no he anunciado nada es porque no tengo nada que anunciar. ¿Cuándo me veis en mis últimos partidos veis a un tipo perturbado? Pues eso", sentenció el francés. Todos indicios son pocos a la hora de entender el futuro de un jugador que, con todo hecho, dio marcha atrás a su salida hacia Madrid en 2022.