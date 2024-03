Mbappé presiona al Real Madrid para ir a los Juegos Olímpicos

Kylian Mbappé lo tiene muy claro. El delantero francés ya ha decidido cuál debe ser su futuro el próximo verano y que este pasa por París. Porque aunque el delantero ya haya decidido que no renovará con el PSG, la capital francesa continúa siendo su objeto de deseo.

Sucede así porque los próximos Juegos Olímpicos, que tendrán lugar del 26 de julio al 11 de agosto, se disputan precisamente en París y Mbappé aspira a jugar en la selección francesa, dirigida por Thierry Henry.

"Siempre he querido disputar los Juegos Olímpicos, sería un sueño, y mi deseo no ha cambiado en absoluto", ha afirmado el todavía delantero del PSG durante la concentración de la selección francesa absoluta, que dejó un mensaje encriptado: "La decisión final depende de una persona y todavía no me han dicho ni que sí ni que no".

Misma situación que Camavinga y Tchouaméni

Ocurre que Mbappé está a la espera de firmar su contrato como nuevo jugador del Real Madrid, con las negociaciones ya muy avanzadas. Y el club blanco no tiene ninguna intención de ceder a sus futbolistas para los Juegos Olímpicos. De hecho, ya le ha comunicado a la federación francesa que no permitirá que acudan a la cita olímpica ni Camavinga ni Tchouaméni.

Con Mbappé, como explicó este periódico, la situación es la misma. O incluso más clara, dado que el Real Madrid es consciente de que el aún ariete del PSG es un activo comercial de gran valor de cara a la gira de pretemporada que el club blanco hará por EEUU.

Con sus palabras de este viernes, Mbappé presiona al Real Madrid para que le autorice a disputar los Juegos Olímpicos. Sobre su futuro fichaje por el club blanco, aclaró que no tiene "nada que decir sobre su futuro", porque "no hay nada que anunciar".