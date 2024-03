Por qué el Real Madrid no deja a Mbappé, Camavinga y Tchouameni participar en los Juegos Olímpicos de París

La negociación para que se produzca el desembarco de Kylian Mbappé en el Real Madrid sigue dando pasos. Cerradas las cifras de los emolumentos del futbolista, y a falta de acordar el porcentaje de cesión de los derechos de imagen del jugador al club blanco, punto decisivo del contrato, el siguiente paso era concretar el calendario del próximo verano. Algo que está suponiendo un dolor de cabeza al Real Madrid y especialmente al jugador. El calendario alberga tantos eventos este verano que club y futbolista tienen que negociar las prioridades de uno y del otro porque se solapan y chocan algunas cosas que interesan a ambos.

La idea inicial del Real Madrid es presentar después de la Eurocopa al futbolista, ya que Kylian comenzará el torneo como jugador del París Saint-Germain, condición que perderá el 30 de junio, en plena competición. El problema es que si Francia llega a las últimas rondas, se le acumula otro contratiempo porque el delantero quiere participar en los Juegos Olímpicos que se disputarán en París, su ciudad, desde el 24 de julio al 9 de agosto. El futbolista tendría que pedir permiso a su Federación para viajar de Alemania a Madrid para presentarse como jugador madridista y su idea era incorporarse después inmediatamente a la concentración de la selección olímpica francesa junto a un Antoine Griezmann, quien también ha manifestado su deseo de participar en la cita olímpica en suelo parisino, y Olivier Giroud, el otro 'veterano' elegido por el seleccionador Thierry Henry.

El dilema: Juegos Olímpicos o gira por EEUU

El problema para el Real Madrid, y este afecta notablemente a las arcas del club, es que mientras se disputan los Juegos Olímpicos la plantilla blanca celebrará su clásica pretemporada y gira por Estados Unidos. Y para el Madrid, tanto Mbappé, como Eduardo Camavinga y Aurelién Tchouameni, los otros dos jugadores de la plantilla blanca que están en los planes de Henry, deben estar en Estados Unidos obligatoriamente porque es una prioridad estratégica ya que eso aumentará exponencialmente el caché en los partidos que va a disputar. El Madrid ya ha informado a la Federación Francesa de ello, advirtiendo además que los JJOO no son una competición FIFA y no están obligados a liberarlos para jugarla. Así que Carlo Ancelotti dispondrá de ellos para que jueguen más o menos minutos en esos amistosos en suelo estadounidense.

En las giras de los últimos años los merengues jugaron cuatro partidos cada pretemporada e ingresaron 12 millones en 2022 y 15 en 2023. La presencia de los tres, y especialmente la de Mbappé, incrementará esos ingresos más allá de los 20, además de aumentar otros de carácter publicitario con empresas con las que existen acuerdos regionales y que quieren realizar activaciones de sus patrocinios con la figura de Kylian presente. El francés se incorporaría con el resto de jugadores que jueguen la Eurocopa de forma escalonada, en orden inverso a sus fechas de eliminación en la misma. Pero la prioridad del club es que Mbappé se vista de corto en alguno de los partidos para optimizar financieramente una gira que desde años supone un importante aporte a las arcas del club.

Los JJOO eran una prioridad para el delantero del PSG, como reveló a su entorno y al Real Madrid en la negociación que mantiene abierta. Hace unos días el futbolista advertía en San Sebastián, a la conclusión del partido ante la Real Sociedad de Champions: “Tengo muchos problemas y el entrenador (por Luis Enrique) no es uno de ellos”. Entre esos “problemas”, el que más preocupaba al delantero era confirmar su presencia en los Juegos, más aún siendo consciente de que el Gobierno francés le había propuesto ser uno de los rostros de la cita.

Thierry Henry, con el Real Madrid

Preguntado por su participación en París el delantero fue categórico, aunque no escondió que es una situación compleja: “Todo el mundo sabe que siempre he soñado con jugar en los Juegos Olímpicos. Después, no depende de mí, hay muchos parámetros en juego”. El seleccionador de Francia en los Juegos, el exazulgrana Thierry Henry, siempre ha sido realista a la hora de hablar sobre la posibilidad de contar con Mbappé: “Digamos que yo quiero a un jugador y su club actual acepta. Si es traspasado en verano, ¿quién dice que su nuevo club querrá cederlo? No sé dónde acabará, pero el club tendrá algo que decir. Aún no he contactado con él”.

Finalmente, Kylian no estará liderando a su selección en los Juegos Olímpicos. El Real Madrid necesita ‘la foto’ con Mbappé vistiendo la camiseta número 10 en Estados Unidos para hacer caja, y junto a él a sus compatriotas Camavinga y Tchouameni. Una decisión global que trasciende a lo deportivo por el impacto que tendrá en el público en Estados Unidos, donde el Barça gana terreno con el desembarco de Messi, Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez en el Inter de Miami de la MLS. Mbappé es decisivo en la batalla por el mercado yankee y los Juegos Olímpicos de París aparecen atravesados en mitad de la vía del Real Madrid este verano.

La Eurocopa y el sueño de llenar el Bernabéu

Y todo después de que el Real Madrid esté a expensas de la Eurocopa de Alemania, y de la participación de Francia, para saber cuándo quedará Mbappé para organizar su presentación como nuevo jugador del Real Madrid. Cita que en las oficinas de Concha Espina se pretende que sea el evento del verano en el Bernabéu, ya que el club quiere llenar el estadio para dar la bienvenida al crack francés.

La Eurocopa se disputará entre el 14 de junio y el 14 de julio. Francia está encuadrada en el grupo D junto a Países Bajos, Austria y uno de los tres ganadores del playoff de repesca. Los de Deschamps están entre los favoritos y todo hace pensar que los galos deberían llegar hasta la parte final de la competición. Los cuartos de final se disputarán el 6 y 7 de julio en Stuttgart, Hamburgo, Berlin y Dusseldorf. Si pasan ese cruce y se meten semifinales jugarían el 9 o 10 de julio en Múnich o Dortmund. Y si alcanzan la final, pisarán el césped del Olímpico de Berlín el 14 de julio. Hay que recordar que Francia no gana una Eurocopa desde el 2000 y que en 2016 perdió la final ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Es, por tanto, la única gran competición de selecciones que falta en el palmarés de selecciones de Mbappé, que ya ganó el Mundial en 2019 y la Nations League en 2021.