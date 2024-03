La historia de los España - Brasil: la victoria republicana, el gol fantasma de Míchel, la exhibición de Neymar...

Un España - Brasil se puede llamar amistoso, pero la historia de selecciones impide que sea un duelo más. El enfrentamiento que se vivirá este martes en el Bernabéu (21.30) será el décimo entre ambos combinados nacionales. Se jugará bajo el lema 'Una misma piel' y será un homenaje a Vinicius en su casa con un leitmotiv antirracista.

También será la primera vez que Endrick, futuro madridista, actúe en el escenario que le verá crecer. Lo hará después de anotar un gol en Wembley que decidió el amistoso frente a Inglaterra. España y Brasil se han visto las caras hasta en nueve ocasiones, con un saldo favorable para la 'Canarinha': cinco triunfos contra dos de la 'La Roja' (solo uno en partido oficial) y dos empates. Mundiales, amistosos, una Copa Confederaciones... El historial contempla todo tipo de envites, con polémica, tensión y nombres propios.

Italia 1934: España 3 - Brasil 1

La primera vez que España y Brasil se vieron las caras fue en el Mundial 1934 en uno de los dos encuentros en los que los españoles han salido victoriosos. El partido se disputó en el Luigi Ferraris de Génova. El equipo de Amadeo García de Salazar Luco pasó a cuartos tras ganar 3-1. Anotaron Iraragorri, por partida doble, y Lángara. El once completo fue: Zamora; Ciriaco, Quincoces; Cilaurren, Muguerza, Marculeta; Lafuente, Iraragorri, Lángara, Lecue y Gorostiza.

O lo que es lo mismo, Zamora, un catalán, y diez vascos. Era el fin del ciclo cantábrico en la selección, que llegó a presentarse en los JJOO de Ámsterdam de 1928 con 22 jugadores vascos. Aquella España republicana sufrió un atropello en cuartos de final frente a la Italia fascista. El torneo había sido creado para gloria del régimen de Mussolini, que ejerció de anfitrión.

La alineación titular que dispuso la selección española frente a Brasil en el Mundial de 1934. / RFEF

Así fue. La escuadra italiana conquistó su primer entorchado mundial con un equipo que contaba con jugadores argentinos nacionalizados. Era una obligación para los anfitriones. "Caballeros, hay que ganar. Es una orden", les recordó el 'Duce'. La selección republicana llevó aquel cruce a un partido de desempate. Los colegiados permitieron a los italianos todo tipo de tropelías y anularon varios tantos a los españoles, que fueron recibidos con honores en su vuelta a la Península.

Mundial 1950: Brasil 6 - España 1

La selección dirigida por Guillermo Eizaguirre recibió una goleada frente a la anfitriona del Mundial 1950, que sufriría en la final el célebre 'Maracanazo' ante Uruguay. Aquel torneo se disputó en dos fases. La primera fue inmaculada para los españoles. En la segunda terminaron últimos de grupo. Con todo, fue la mejor clasificación nacional hasta Sudáfrica 2010.

El encuentro frente a Brasil tuvo poca historia. El tanto inicial de José Parra en propia puerta puso el partido en bandeja a los locales, que destrozaron al combinado español con tantos de Jair, Chico (2), Ademir y Zizinho. Solo Igoa, ya en el tramo final, maquilló el resultado. España acusó la paliza y en el último partido volvió a caer derrotada por 3-1. Esta derrota relegó al equipo nacional a la cuarta plaza del torneo.

Mundial de 1962: Brasil 2 - España 1

La 'Verdeamarela' llegó al Mundial 1962 que se jugó en Chile como gran favorita. Una etiqueta que acabaría confirmando con el triunfo ante Checoslovaquia en el que fue su segundo título. Antes, en la primera fase, la selección española estuvo a punto de romper sus planes.

"Yo casi nunca cometía penaltis, pero cuando España ganaba 1-0 paré un contraataque con una pena máxima. De inmediato di un paso adelante y levanté los brazos. El árbitro estaba lejos y pitó. Si España hubiese marcado el segundo gol, habríamos caído. El título lo empezamos a ganar allí", recordó años después Nilton Santos, uno de los futbolistas de aquella maravillosa 'Canarinha' que casi naufraga.

España falló en la ejecución de aquel tiro libre. Aquello dio alas a Garrincha, que regaló a Amarildo el tanto del empate. El delantero que sustituyó a Pelé también anotaría el 2-1. No fue la única baja de relumbrón. Aquel Mundial iba a ser el de Di Stéfano, que se lesionó antes de llegar a Chile. Viajó, pero no pudo participar.

Mundial de 1978: España 0 - Brasil 0

España volvía en Argentina a un Mundial tras 12 años de ausencia. Los de Kubala empezaron con mal pie al caer ante Austria en un duelo que lo condicionó todo. Estaban obligados a ganar frente a Brasil para evitar un 'biscotto' en la jornada final. El duelo acabó sin tantos por culpa de la pifia de Julio Cardeñosa.

El futbolista del Betis se quedó ante la meta brasileña sin portero, pero el defensa Amaral evitó el tanto. La selección derrotó a Suecia en la última jornada, aunque también la 'Canarinha' al cuadro austriaco. Este triunfo dejó fuera a la 'Furia Roja'. Como consuelo, desde Argentina 1978 la selección no ha fallado para clasificarse al máximo torneo futbolístico.

Amistoso 1981: Brasil 1 - España 0

En 1981, antes de acoger un Mundial, España visitó Brasil en el marco de una gira de seis partidos que disputó en Sudamérica. Aquel periplo, preparado para ganar ritmo de cara a la cita internacional de 1982, tuvo más dudas que certezas. La selección llegó a caer ante el Puebla, un club en el que militaban Pirri o Asensi.

En Venezuela, la organización del partido tardó media hora en encontrar el himno español. Jugadores como Juanito se rebelaron por un tour que consideraban absurdo. En el estadio Fonte Nova en Salvador de Bahía, la escuadra brasileña ganó, pero no arrasó, como se preveía. Fue suficiente el gol de Baltazar y el timón de Sócrates.

La alineación de la selección española que se enfrentó a Brasil en 1981. / RFEF

Mundial de 1986: Brasil 1 - España 0

El enfrentamiento entre Brasil y España del Mundial 1986 que se jugó en Argentina es el momento más recordado de esta serie. La culpa la tiene una jugada de Míchel. El jugador del Real Madrid se acomodó el balón con el pecho tras un rechace en un córner. Armó un disparo perfecto que dio en el larguero. El balón cayó dentro de la meta que defendía Carlos Gallo y después salió rebotada hacia fuera.

Si todavía hoy el 'ojo de halcón' es una innovación pendiente en LaLiga, imaginen hace casi cuatro décadas. La vista de águila del australiano Chris Brambidge no acertó a ver el gol. Tampoco los asistentes. Los jugadores españoles se fueron a por el colegiado, que hizo caso omiso a sus protestas cuando el encuentro se acercaba a la hora de juego. España perdió aquel partido 1-0 a causa de un tanto del 'Doctor' Sócrates.

Pese a la derrota, España consiguió el pase a octavos. Ahí llegó la tarde gloriosa de Butragueño frente a Dinamarca. El 'Buitre' anotó cuatro goles para un increíble 1-5 que deleitó a un país que trasnochó para ver aquella hazaña. Se creyó que la selección podía optar al título. Pero la 'Furia' perdió ante Bélgica en cuartos y no pudo medirse a la Argentina de Maradona, que acabaría coronándose en Ciudad de México.

Amistoso 1990: España 3 - Brasil 0

El triunfo conseguido en el Molinón el 12 de septiembre de 1990 es la última vez que la selección española ha ganado a Brasil. El equipo de Luis Suárez se puso por delante rápido gracias a un tanto del debutante Carlos Muñoz, un jugador del Real Oviedo que desató la locura en Gijón. En la segunda mitad, los brasileños cambiaron la 'Verdeamarela' por el azul y el blanco.

Estrellaron dos balones en el poste de la meta defendida por Zubizarreta, pero acabaron sucumbiendo. La selección resolvió el partido con un zapatazo de Fernando y una sutileza de Míchel, que cerró el duelo con un disparo cruzado a la base del palo. Aquel amistoso se recuerda con mucho cariño en Asturias. Permitió derrocar la tiranía de los resultados que había impuesto Brasil desde el Mundial de 1934.

Instante del España 3 - Brasil 0 disputado en El Molinón en 1990. / RFEF

Amistoso 1999: España 0 - Brasil 0

La selección no pudo reeditar el triunfo de Gijón en Vigo nueve años después. La 'armada de Camacho' fue incapaz de pasar del empate frente a la Brasil de Rivaldo, Elber, Roberto Carlos, Ze Roberto o Cafú. El esfuerzo de hombres como Luis Enrique, que años después liderará al Celta y a España, fue insuficiente.

El más aplaudido aquella tarde en el estadio gallego, donde se dieron cita casi 30.000 aficionados (un millar de ellos brasileños), fue Míchel Salgado. El lateral recibió el cariño a pesar de que cambiar meses antes el Celta por el Real Madrid. Por el contrario, los mayores abucheos se los llevó el exbarcelonista Giovanni.

La alineación titular de la selección española en el amistoso contra Brasil de 1999. / MIGUEL BERROCAL

Copa Confederaciones 2013: Brasil 3 - España 0

El último enfrentamiento hasta la fecha de España contra Brasil se produjo hace más de una década en el estadio Maracaná. Ambas selecciones se enfrentaron en la final de la Copa Confederaciones, donde la selección de Vicente Del Bosque, que venía de firmar un glorioso ciclo de tres victorias (Euro 2008, Mundial 2010 y Euro 2012), sufrió una dura derrota frente a una 'Canarinha' que participó en el torneo en condición de anfitriona.

El 3 - 0 supuso la consagración de Neymar, declarado como el mejor jugador de la Confederaciones. El por aquel entonces jugador del FC Barcelona anotó un gol magnífico frente a un Álvaro Arbeloa que vivió una de sus peores noches. El del Real Madrid fue la viva imagen de un equipo inoperante que vio cómo Fred le asestaba un doblete que nunca estuvo cerca de compensar.

Aquella derrota supuso el fin a una racha de 29 partidos en los que España no había conocido la derrota. A la larga, la conclusión de una era. En el Mundial de 2014, que precisamente organizó Brasil, la selección no pasó de fase de grupos. En la Eurocopa de 2016 no pasó de octavos y aquello supuso el fin de Vicente Del Bosque al frente del banquillo de 'La Roja'.

Amistoso 2024: España - Brasil

El encuentro que este martes se disputa en el Bernabéu será el décimo de la serie histórica. Un enfrentamiento al que la selección llega con las dudas generadas por el duelo frente a Colombia, que supuso la segunda derrota de la 'era De la Fuente'. Peor es la situación de Brasil, un combinado que atraviesa una crisis de resultados.

Ahora mismo, la 'Canarinha' es sexta en la fase de clasificación de Conmebol. Ocuparía la última plaza directa para el Mundial 2026 gracias al aumento de los cupos para Sudamérica. A principios de este año, la Confederación Brasileña de Fútbol destituyó al interino Fernando Diniz y contrató a Dorival Júnior.

El técnico de São Paulo fue el elegido después del frustrado intento por incorporar al madridista Carlo Ancelotti. El nuevo seleccionador se estrenó este sábado con un triunfo ante Inglaterra que espera convertir en el inicio de un ciclo que tendrá la Copa América de este año como el primer gran asalto.