Quién es Joaquinito Alegría, el 'ratón del área' que ha fichado el Cádiz: "¡Que no me pongo de defensa!"

La historia de Joaquinito Alegría se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales, y el gaditano acumula una legión de seguidores que ahora le verán cumplir su sueño. El que fuese jugador de fútbol de la Asociación Deportiva Tiempo Libre ha saltado saltó a la fama tras protagonizar un vídeo en el que, junto a su equipo de fútbol, aparecía discutiendo con algunos de sus compañeros y entrenador. En él, Alegría aseguraba que se iba del equipo: "No soy defensa, soy delantero. Me voy, no juego más. Que me fiche el Cádiz y me voy", grita el protagonista en el vídeo.

Tiempo después, Joaquinito concedió una entrevista en la que desveló cómo se le conocía en el mundo deportivo, dejando claro que su apodo "el ratón del área" definía a la perfección sus habilidades con el balón. Fue precisamente la suma de estos dos vídeos, lo que produjo que su fama se catapultase, y el gaditano ha protagonizado eventos musicales, ha sido pregonero del Carnaval de Cádiz, o incluso ha sido reportero de 'Footters', la plataforma de streaming española dedicada al mundo del fútbol.

El Cádiz ha fichado a Joaquinito

Tiempo después Alegría puede respirar tranquilo, pues el equipo de sus sueños, el Cádiz Club de Fútbol, le ha fichado para desempeñar una gran labor en el desarrollo de La Liga Genuine, la competición de fútbol para personas del colectivo DI (discapacidad intelectual) de España.

Según adelantaba el propio equipo andaluz, la sorpresa más grande para los cadistas ha llegado: Joaquinito Alegría será el narrador oficial de los partidos del Cádiz en la liga Genuine.

👀 Cadistas…tenemos narrador oficial para los partidos del #CádizCFGenuine



🎙️ ¡El gran Joaquinito Alegría!



📺 Los partidos se retransmitirán en directo a través de #PLAIZ y #Twitch#LALIGAGENUINE #MuestratuladoGenuine pic.twitter.com/ZZWEDNX0Lf — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) February 1, 2024

Los partidos se retransmitirán a través de Plaiz (el servicio de vídeo en directo del club) y Twitch, donde Joaquinito se lucirá y debutará como narrador de los partidos de su equipo favorito. Las redes sociales se han llenado de comentarios de apoyo hacia el que se ha convertido en uno de los nombres más virales de los últimos días. El club que le ha fichado asegura que "aquí siempre tendrás tu casa", demostrando la gran acogida que su fichaje ha tenido en el equipo.