Previa del 6 Naciones de rugby (5ª jornada): ¿Cuádruple empate por San Patricio?

Llega la última jornada del 6 Naciones y lo hace sin piezas de caza mayor en juego. La derrota en Twickenham de Irlanda deja a los de verde sin su perseguido segundo Grand Slam consecutivo, lo que frena sus expectativas de hacer historia siendo la primera selección en contar todos sus partidos por victorias durante dos ediciones seguidas.

Cuádruple empate

Sin embargo, hay mucho que jugar en esta fecha final de la competición en la que se podría producir un cuádruple empate en la parte alta de la clasificación si Escocia da la sorpresa en Dublín y Francia gana a los chicos de la rosa en Lyon, donde se jugará Le Crunch porque Saint-Denis está ya en plenos preparativos para convertirse en el estadio olímpico que albergará los Juegos el próximo verano. De producirse los triunfos de los del cardo y los del gallo, empatarán con ingleses e irlandeses a tras victorias. Solo una vez ocurrió algo parecido, en 1973, cuando el torneo era V Naciones y las cinco terminaron empatadas.

Mientras, por abajo, Gales tratará de sacudirse de encima la cuchara de madera ante Italia. Un partido más complicado de lo que parece porque los transalpinos acumulan dos encuentros sin perder (empate con Francia y victoria sobre Escocia) y ya estuvieron a punto de doblegar a Inglaterra. Los de Gatland han mostrado un rugby caótico alternando partes excelsas d juego, como la segunda parte del partido ante Escocia, con desempeños desastrosos desconectándose en todas las jornadas del choque, lo que les ha costado contar sus partidos por derrotas. Italia, por su parte, tratará de sumar su segunda victoria este año y su tercer partido seguido sin perder, lo que sería una gran noticia para una selección que con Gonzalo Quesada en el banquillo ha mostrado una mejora notable. Y vienen por detrás sus júniors dando sorpresas ante los grandes en el 6 Naciones Sub-20.

clasificación del 6 Naciones / 6N

San Patricio cierra un 6 Naciones competido

En Dublín la intención de los locales es ganar el partido y arrancar las celebraciones de San Patricio, que se celebra este domingo, con el título del 6 Naciones. En el caso de que no lo hagan, que parece difícil, Inglaterra, si gana el domingo a Francia en Lyon podría coronarse como campeona. No parece que Escocia pueda dar la sorpresa porque los caledonios son un equipo que vive de los errores rivales. Hasta el punto que siete de los 11 ensayos que han posado en este torneo han llegado tras recuperación de la pelota. Y si hay un equipo fiable que no regala la pelota, esa es Irlanda.

Sea como sea el desenlace de este 6 Naciones, el público podrá afirmar que se ha divertido con la emoción de los partidos porque el 58% de los mismos, siete de doce, se han resuelto por cuatro puntos o menos. Y nada hace pensar que en esta última jornada vaya a cambiar esa tendencia. Así que disfruten de esta jornada final que promete más emociones que calidad. Pero en año después de Mundial tampoco hay que ser muy exigentes. ¡Salud y rugby!