BBVA se hunde en bolsa tras anunciar una OPA hostil sobre Sabadell

Las acciones de BBVA caen un 5,95% a media sesión tras la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada sobre el 100% del Banco Sabadell. Por su parte, las acciones del Sabadell repuntan un 3,28% después de reiterar su rechazo a la oferta formulada por su competidor, idéntica a la propuesta presentada hace apenas una semana. La entidad bancaria presidida por Carlos Torres anunció a primera hora dirigirse directamente a los accionistas de la firma capitaneada por Josep Oliu. Desde la primera OPA amistosa presentada por el BBVA el pasado 30 de abril, sus acciones han caído un 11% y los títulos del Sabadell han subido un 7,19%.

En la nota remitida por el BBVA defienden que el Sabadell se puede beneficiar "de una propuesta excepcionalmente favorable". La oferta pasa por realizar un canje de una acción del BBVA por cada 4,83 acciones de Sabadell, lo que supondría una prima del 30% sobre los precios de cierre de las dos entidades del pasado lunes 29 de abril, es decir, el día antes de que se anunciara la propuesta, y del 50% sobre la media ponderada de los últimos tres meses. Durante la conferencia con analistas celebrada esta mañana, la alta dirección del banco ha asegurado que el beneficio por acción aumentaría desde el primer año tras la fusión hasta alcanzar una mejora del 3,5% cuando se alcancen las sinergias previstas. En total, la reducción de gastos operativos alcanzaría los 850 millones al año.

Los analistas no creen que la OPA hostil salga adelante. Cabe destacar que la última de este tipo en el sector bancario tuvo lugar en 1987. "Es improbable que esta OPA salga adelante en estos términos porque ofrece un simple canje de acciones que, con los cierres de ayer, implica una prima del 18,4%", sentencia el analista de Bankinter, Ramón Forcada. "El capital del Sabadell está atomizado entre fondos de inversión que probablemente habrán llegado a esta misma conclusión", adelanta. Desde Renta 4 opinan algo similar: "Creemos que a estos precios la oferta no es atractiva, y no acudiríamos a la oferta", afirman. Para el analista de Federated Hermes, Filippo Alloatti, "será un proceso bastante largo". En su opinión, el éxito de la operación depende de "la evolución de las acciones del BBVA". "El accionariado de BBVA es mayoritariamente minorista, mientras que el precio de las acciones de Banco Sabadell no está lejos de los máximos de los últimos 10 años", explica.

Plazos

La operación está pendiente de las autorizaciones regulatorias pertinentes (CNMV, BCE, Banco de España) y el BBVA tiene como máximo un periodo de un mes para presentar la solicitud a la CNMV. Según sus estimaciones, este trámite tendrá lugar en la primera quincena de ese plazo. En total, el proceso podría extenderse entre seis y ocho meses.

Desde primera hora de la mañana, la operación cuenta con el rechazo de diversos sectores de la economía española. Fuentes oficiales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, dirigido por Carlos Cuerpo, ha rechazado la decisión de BBVA "tanto en la forma como en el fondo" por considerar que una concentración de ambas entidades tendría efectos negativos sobre el empleo, la estabilidad financiera y la prestación de servicios bancarios.

Más tarde, Cuerpo ha declarado en el canal de televisión 24 horas que "el Gobierno tiene la última palabra a la hora de autorizar la operación" en alusión a la "fusión por absorción" que, según los planes de la entidad bancaria que ha lanzado la OPA hostil, vendría después de su oferta. Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este jueves, al ser preguntado por la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de carácter hostil de BBVA sobre el 100% del Banco Sabadell, que las empresas "son libres de actuar, de participar y de hacer ofertas o no". Durante una intervención en el 'V Foro Internacional de Expansión', Garamendi ha afirmado que, como dijo ayer el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, él "no es la persona adecuada" para dar su opinión sobre esta OPA.