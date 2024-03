El Rayo mantiene su fijación por vincular el 8M y la pandemia: cuatro años de tuits y de compadreo con Vox

Las redes sociales de los equipos de LaLiga se tiñeron el 8 de marzo, Día de la Mujer, de violeta. Algo habitual en la mayoría de cuentas corporativas, incluso fuera del deporte. No fue el caso del Rayo Vallecano, que volvió a aprovechar el 8M para mandar el mismo mensaje de los tres últimos años en este día: vincularlo con el inicio de la pandemia en España.

"Nuestro recuerdo y emocionado homenaje a las víctimas de la covid-19 y nuestra solidaridad con sus familiares y amigos, cuando se cumplen cuatro años del inicio de las complicaciones de la terrible pandemia en nuestro país", publicó en sus redes la entidad presidida por Raúl Martín Presa, repitiendo el mensaje del año anterior y reforzando una vez mñas de modo implícito que la expansión del coronavirus en España se debió a las manifestaciones del movimiento feminista del 8M. Todos los eventos deportivos se mantuvieron en pie hasta que el 14 de marzo de 2020 se decretó el primer estado de alarma.

Nuestro recuerdo y emocionado homenaje a las víctimas de la COVID-19 y nuestra solidaridad con sus familiares y amigos, cuando se cumplen cuatro años del inicio de las complicaciones de la terrible pandemia en nuestro país. pic.twitter.com/21gfiXD2DI — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) March 8, 2024

DIPUTADAS DEL PP Y VOX

La vinculación de las manifestaciones feministas con el estallido del coronavirus es recurrente en el Rayo, que ha publicado el mismo tuit cada 8 de marzo, en 2021, 2022, 2023 y ahora en 2024. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se ha puesto en contacto con el club para preguntar por esta 'costumbre' anual, pero desde la entidad han declinado hacer declaraciones: "Nada que comentar".

El Rayo se suma así a un mismo mensaje e interpretación sobre una cuestión que ha motivado enfrentamientos e informes cruzados entre el Gobierno y la oposición. Tanto es así que Vox pidió declarar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus. Una formación ultraderechista como la que Presa ha cultivado una relación especialmente cercana en estos últimos años.

Curiosamente, el Día de la Mujer de 2020, el día que tanto censura, el Rayo Vallecano jugó un partido contra el Elche al que fueron invitadas, con motivo de esa celebración, dirigentes del Partido Popular en Madrid y diputadas regionales. Ana Camins, Alicia Sánchez Camacho, Mari Mar Blanco y Ana Millán, entre otras, estuvieron en el palco 'franjirrojo', al que también han sido invitados en los últimos años representantes de Vox. Rocío Monasterio, diputada en la Asamblea de Madrid, presenció el 9 de febrero de 2022 la semifinal de Copa del Rey entre el equipo madrileño y el Betis.

Diputadas del PP en el palco de Vallecas el 8 de marzo de 2020. / PP DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CRÍTICAS DE LAS PEÑAS

No era la primera vez que Monasterio asistía al palco presidencial de Vallecas. En abril de 2021 acudió junto a Santiago Abascal. "Para los que somos aficionados del Rayo, esta fotografía nos llena de orgullo. Mi presidente y mi club dejan claro que el deporte está por encima de cuatro ultras violentos de extrema izquierda", escribía por aquel entonces Juan E. Pflüger, responsable nacional de prensa de Vox. Sin embargo, el malestar de la afición rayista contra la presencia de políticos de este signo y tuits como el del 8 de marzo es generalizado.

Presa vete YA! — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) March 8, 2024

Las críticas al tuit del club no se han hecho esperar y la primera en responder ha sido Rita Maestre, candidata a la alcaldía de Madrid y Más, que se ha limitado a contestar: "¡Presa, vete ya!". Entre los los comentarios que ha generado la publicación se podía leer: "Es digno de estudio cómo la directiva del Rayo se toma tantas molestias para hacer siempre lo que haga más daño a su afición", "entiendo que con este 'tuit' asumís que fue una irresponsabilidad no disputar el partido contra el Elche a puerta cerrada: éramos 12.000 personas, sin distancia de seguridad ni mascarilla" o "me da vergüenza leer esto de la cuenta oficial".

OCASO DEL RAYO FEMENINO

Una de las más indignadas fue Cristina Pedroche, confesa rayista, que expresaba: "Lo siento, esto no me representa. Cada 8M lo mismo". Mientras, Iris Ponciano, delantera y capitana del equipo madrileño, expresaba su compromiso con el crecimiento del fútbol femenino en un acto realizado con motivo del Día de la Mujer en la sede de las Escuelas de Fútbol AFE. Ella fue una de las jugadoras que sufrió la "discriminación laboral" que denunció la plantilla del equipo femenino en noviembre de 2021.

Tal y como recogió EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, las jugadoras del equipo madrileño denunciaron un estado de precariedad donde no tenían médico o instalaciones dignas. El club había incluso dejado de pagar el alquiler de varios pisos, aduciendo que no estaban obligados por contrato a proporcionar vivienda a sus futbolistas.

EL 'CASO SANTISO'

En febrero del año 2022, las deportistas del Rayo emitían otro comunicado, esta vez rechazando un mensaje de audio de WhatsApp del que todavía sigue siendo su entrenador, Carlos Santiso, donde decía que les faltaba "hacer una como los de la Arandina". Se refería al caso de 2017 por el que tres jugadores del club burgalés fueron acusados de agredir sexualmente a una menor. Santiso emitió posteriormente un comunicado mostrando su "profundo arrepentimiento" por el mensaje "hace cuatro años", al cual definió como "broma machista imperdonable".

Imagen que el Rayo Vallecano acompaña a los tuits con los que relaciona el 8M y la pandemia. / RAYO VALLECANO

El equipo femenino del Rayo, que ganó la Copa del Rey en 2008 y las Ligas de 2009, 2010, 2011, descendió a segunda categoría en 2022 como colista. El mismo club que fue capaz de meter a 8.000 espectadores en Vallecas en un partido de Champions contra el Arsenal en 2010 languidece, después de que Presa, propietario del Rayo, afirmase hace años que "no era rentable". Desde esta declaración, el presupuesto de la sección ha ido menguando, otro motivo de protesta por parte de una afición que cada 8M espera con rabia el "vergonzoso" tuit.