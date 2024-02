Todas las veces que Mbappé dejó caer que se iría del PSG... y no lo hizo

Giros dramáticos, acuerdos que estaban, supuestamente, apalabrados, cambios de guiones y más dinero que nunca. Así han sido los últimos años de espera a Mbappe en la capital blanca. Es, sin lugar a duda, la historia del mercado de fichajes que ha dominado consistentemente los titulares mundiales durante años. Una angustiosa espera que ha hecho que los madridistas llegaran a desesperarse y pasaran de pedir a Florentino su fichaje a no preguntar por el delantero francés y encontrar la ilusión en nuevas promesas como Bellingham o la inminente llegada de Endrick, el elegido para lucir el 9 del Madrid.

Siete años, que se dice pronto, desde que dejó el Mónaco y aterrizó en el París Saint Germain. Verano tras verano, cuando parecía probable una transferencia, el fútbol francés logró conservar a su joya de la corona, al menos durante un año más. Y entonces, este jueves llegaba el comunicado oficial del PSG, en el que anuncia que Kylian Mbappé ha comunicado a los dirigentes que no seguirá en el club la próxima temporada. Sin embargo, estas palabras suponen una especie de sueño o pesadilla del pasado que regresa al Bernabéu, donde llevan escuchando este discurso 2492 días.

Las veces que Mbappé dijo que no seguiría en el PSG

Zidane se fijó en el Kylian de 13 años

Como toda buena novela, tiene su érase una vez y está ocurrió mucho antes de lo que todos imaginan, cuando Mbappé apenas tenía 13 años. Zinedine Zidane, por aquel entonces director deportivo del Real Madrid había oído hablar del talentoso adolescente. "Mi padre recibió una llamada de alguien del Real Madrid, invitándome a venir a España para una sesión de entrenamiento durante las vacaciones. Fue un shock porque de hecho le dijeron a mi padre: 'A Zidane le gustaría ver a tu hijo", dijo Mbappé a ' The Players' Tribune'. De hecho, en su cómic, 'Je m'appelle Kylian' , Mbappé hace referencia a este encuentro y a sus sueños de jugar algún día en el Real Madrid.

En 2020 buscaba "responsabildades en otro proyecto"

Hace cuatro años, Mbappé ya hizo unas declaraciones que dejaban patentes las intenciones que se cocían en su mente. Durante una ceremonia de premios en la que recibió el Trofeo UNFP al mejor jugador joven de la temporada en Francia, Mbappé dijo lo siguiente: "Creo que ha llegado un momento de reflexión en el que necesito tomar una decisión. Este es quizás el momento de tener más responsabilidad. Espero que sea con el PSG, eso sería un gran placer. O tal vez en otro lugar con un nuevo proyecto".

Macron consuela a Mbappé tras perder la final del Mundial de Qatar de 2022 / Europa Press

Los 200 millones de 2021: "Solo habría salido al Madrid"

El final del contrato de Kylian se acercaba en el verano de 2021 y la renovación no llegaba. Aunque 2022 era el punto final, en 2021 hubo un intento mayúsculo. La cifra que Florentino Pérez estaba dispuesto a desembolsar subía día tras días como la pólvora. Primero fueron 160 millones y después un órdago mayor, 200 millones de euros. Ni siquiera hubo respuesta desde París. Meses después, en octubre de ese mismo año, el jugador confesaba a 'L' Équipe' su intención de aterrizar en la capital española. "Si me hubiese ido en verano, solo habría sido al Madrid", aclaró.

Además, el delantero mostró su preocupación por la 'retención' de su equipo: "Cuando tu presidente dice públicamente que no te vas a ir y que no te va a dejar libre. Me quedé preocupado, no voy a mentir. Inicialmente, había pedido un período de reflexión. Antes de la Eurocopa le dije al club que no quería renovar y después de la Euro, que quería irme". Estas palabras eran la prueba más explícita de que el jugador acabaría fichando por el Real Madrid tras quedar libre en 2022. Lógico era pensarlo, pues había salido de su propia boca y de su cómic, publicado en diciembre de 2021, en el que fantaseaba con vestir la camiseta blanca.

El viaje a Madrid en 2022 y el consejo de Macron: "Sé que quieres irte, pero aquí todo el mundo te quiere"

Sin haber renovado aún, la visita de Kylian Mbappé junto a Achraf Hakimi a la capital española a principios de mayo de 2022, parecía ser la prueba más clara del desenlace al culebrón más famoso del fútbol. Sin embargo, el 21 de mayo, el PSG publicó un vídeo confirmando que el jugador renovaba con el club, que continuó con una fiesta con fuegos artificiales en el Parque de los Príncipes que enloquecía París al mismo tiempo que se enfurecía Madrid.

Siete días después, la afición madridista se acordaba de la traición del jugador y coreaba "Mbappé hijo de puta" mientras veía la final de la Champions del equipo blanco en las pantallas del Bernabéu, también se escucharon insultos hacia el que podía haber sido jugador blanco en la celebración de LaLiga de 2022 y en todas las citas que suponían una celebración merengue. No sentó bien aquel giro dramático en los acontecimientos en la capital.

Mbappé y Al Khelaifi posan en el acto en el que se oficializó la renovación en 2022 / Europa Press

El propio Mbappé reconocería en noviembre de ese mismo año que el presidente de Francia, Enmanuel Macrón, influyó en su renovación con el club. "Macron me llamó y me dijo: 'Sé que quieres irte, pero quiero que sepas que eres importante para Francia y no me gustaría que te fueras. Tienes la oportunidad de hacer historia aquí. Todo el mundo te quiere", recordaba en 'Sports Illustrated'.

2023, el año en el que "podían pasar muchas cosas"

Ganar la Champions ha sido siempre el objetivo del PSG y uno de los motivos de que Mbappé permaneciera en la capital parisina. Sin embargo, el club francés ha ido cosechando derrota tras derrota en la competición europea y el delantero francés continúa sin su deseada 'Orejona' que tantas veces ansió tener, pero que negó desear a principios de 2023. "Si vinculara mi futuro a la Champions, y no quiero faltar al respeto al club, me habría ido muy lejos", dijo el jugador tras perder la final del Mundial de Qatar ante Argentina. En junio de ese mismo año, el atacante volvía a hablar sobre su futuro. "En un año pueden pasar muchas cosas", era la última esperanzadora y enigmática frase que dejaba en 'Telefoot'.

Entretanto, los propios jugadores del Real Madrid han expresado su deseo en múltiples ocasiones de que el jugador aterrice en Valdebebas, porque "los mejores deben jugar siempre en el Madrid". Sin embargo, el propio Ancelotti reconocía en la rueda de prensa tras vencer al Girona (4-0) en el Bernabéuque no consideraba al francés de los mejores del mundo. "¿Mbappé? Has nombrado a un jugador de otro equipo. Yo hablo de los míos, que son los mejores", dijo entre risas. Giros, giros y más giros de guion hasta retorcer una trama que parece escrita por Steven Spielberg. Por fin, estamos ante algo que no se había llevado a cabo durante los últimos siete años: un comunicado oficial por parte del PSG. Parece que el 'fueron felices y comieron perdices' ha llegado. Y solo parece, porque llegados a este punto, ningún cambio de rumbo nos sorprendería.