Aitana Bonmatí, la coleccionista de oro del fútbol español

Tras un 2023 lleno de reivindicaciones en el deporte, es el momento de subrayar no solo el talento y la calidad, sino también la perseverancia y la voluntad de no abandonar un sueño, a pesar de los obstáculos en el camino. Estas son solo algunas de las cualidades que reúne la mejor jugadora del año: Aitana Bonmatí.

La futbolista del Barça lo ha ganado todo tanto a nivel individual como con su equipo y con la selección española. Es un año para enmarcar. Con el club azulgrana ha conquistado la Champions, LaLiga y la Supercopa de España y con la selección española se alzó con la mayor gesta de la historia del fútbol femenino español: ser campeonas del mundo. Un hito que ha hecho que el fútbol femenino en España consiga datos de audiencia que eran impensables hace unos años.

En lo individual, la catalana tuvo que asumir el liderazgo tanto del Barcelona como de la selección, tras la grave lesión de Alexia Putellas, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior. Con ambos equipos huérfanos, la joven de 25 años lideró a ambos conjuntos para lograr una temporada plagada de éxitos. Por su calidad, trabajo y, sobre todo, talento, Aitana ha sido la mejor futbolista del año. Porque, además de ganar el Balón de Oro, se llevó el premio a mejor jugadora de la UEFA, superando a su perseguidora, la jugadora del Chelsea Sam Kerr, en más de 200 puntos.

La líder de la hegemonía azulgrana

El comienzo del 2023 ya auguraba lo que sería el impecable año de la número 14 del Barça. El 22 de enero tenía la primera gran cita del año, la final de la Supercopa de España frente a la Real Sociedad. Un partido en el que el club azulgrana se impuso por un 0-3. El primer título de la temporada estaba en casa. Tras él, llegó el turno de la Liga F. Después de una temporada impecable, el Barça se alzó con el título en abril, tres jornadas antes de que finalizara la competición. No contentas con esto, quedaba la cita más señalada en el calendario: la final de la Champions.

El Barcelona podía conquistar su segunda Champions, aunque tenía delante al Wolfsburgo en un partido que no fue nada fácil, pues empezó 0-2 por debajo. Sin embargo, las de Jonatan Giráldez no estaban dispuestas a que se les escapara otra Champions en una final, como les ocurrió el año anterior, y dieron la vuelta al partido, que acabó 3-2, gracias a los dos goles de Patri Guijarro, el de Fridolina Rolfö y como no, al juego de Aitana Bonmatí, que fue la directora de orquesta del Barça, robando todos los balones y liderando las rápidas transiciones azulgranas. Con esta temporada a sus espaldas, la nombraron jugadora de la temporada y del partido en cinco de los once encuentros del Barça en la competición internacional.

La mejor del Mundial

Del club catalán a la selección. Aitana derrochaba ambición y quería seguir sumando títulos, con el sueño en la mente de conquistar un Mundial por primera vez. Pero no era un sueño, era una realidad inminente. Las jugadoras de la selección española se impusieron en la final frente a Inglaterra por 1-0 con un tanto de Olga Carmona, convirtiéndose en campeonas del Mundo.

Aitana Bonmatí tras proclamarse campeona del mundo / PIM

Bonmatí terminó el Mundial con tres goles y dos asistencias. En la gran final pasó por encima de las jugadoras inglesas y certificó el honor de ser la mejor del mundial. No marcó ni asistió, pero fue la comandante en una final en la que movió el balón por todo el terreno de juego, buscando espacios y creando ocasiones de peligro. Tres grandes títulos con su club y uno con 'La Roja'. A partir de ese momento, cómo no iban a lloverle los títulos individuales.

Dedico este premio a las jugadoras del equipo español; deberían ser celebradas, pero también escuchadas Aitana Bonmatí — Jugadora del Barça y ganadora del Balón de Oro 2023

El Balón de Oro se vuelve a quedar en casa

La centrocampista española se llevó el Balón de Oro que la reconoce como la mejor del mundo, tras suceder a su compañera Alexia Putellas, que había logrado el premio en las dos últimas temporadas y que ejemplifica el dominio del fútbol español femenino. Las primeras palabras de Aitana, ya con el trofeo en la mano, fue para sus compañeras y su club: “Si ha habido tres Balones de Oro de La Masia es por algo. Es una señal de que el Barça hace muchas cosas bien y no solo a nivel masculino, sino también a nivel femenino. Soy culé hasta la muerte desde toda la vida”.

Aitana Bonmatí. / EFE

Además, la catalana fue galardonada con el The Best de la UEFA, como la mejor jugadora de la temporada 2022/2023. Una gala en la que aprovechó para reivindicar los derechos de las jugadoras de la selección, tras la polémica generada durante el Mundial por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso: “Dedico este premio a las jugadoras del equipo español; deberían ser celebradas, pero también escuchadas”. Y Bonmatí remató: “A todas las mujeres que sufren lo mismo que Jenni, estamos con vosotras”. “Soy ambiciosa, y quiero más”, dijo sobre el escenario.

La lucha fuera del campo

Aitana Bonmatí tenía siete años cuando empezó a darle patadas al balón y a sufrir las burlas de sus compañeros, por ser la única chica. Un detalle que puede parecer anecdótico, incluso "habitual", pero que revela el contexto en el que, tantas como ella, tuvieron que aprender a sobreponerse para dedicarse a lo que más les gustaba.

Ahora las niñas ya tienen referentes, gracias a este grupo que se ha visto obligado a jugar otro partido extra: el de los derechos sociales y laborales. Su generación ha conseguido mejorar el convenio colectivo de la Liga Femenina y conseguir que el salario mínimo de las profesionales subiera de 16.000 a 21.000 euros, además de forzar una renovación integral de la RFEF.

Aitana es la esencia culé, la heredera del 14 de Cruyff, la líder de un grupo de futbolistas que han llevado al fútbol femenino español donde siempre ha debido estar, en lo más alto.