El triunfo contra el racismo de la multiétnica selección de cricket: "Es un orgullo representar a España"

La selección nacional de cricket es un ejemplo de convivencia multiétnica y de superación deportiva. Se pudo apreciar tras conseguir el bronce en el Europeo de 2022 celebrado en Cártama (Málaga). La misma provincia en la que volvieron a clasificarse para el torneo continental tras brillar en el Preeuropeo. Por desgracia, fueron objeto de racismo por un vídeo de la interpretación del himno nacional que se viralizó.

Los encargados de que el cricket español sea una referencia recibieron comentarios xenófobos y otros que aludían a su estado de forma, hechos desde el absoluto desconocimiento y el odio irracional. La suya es una lucha contra los elementos. Su victoria evidencia el crecimiento que ha experimentado este deporte en un país donde no es fácil su práctica por falta de campos y patrocinadores, a pesar de que asoma en el horizonte de los Juegos Olímpicos. La disciplina dijo hola y adiós en París 1900 y quiere regresar en Los Ángeles 2028.

La composición multicultural

“La selección está compuesta por jugadores españoles cuyos padres y madres son españoles, otros cuyo padre es español y madre británica o viceversa, otros hijos de pakistaníes, indios, sudafricanos… La convivencia es perfecta, puesto todos tienen una misma pasión y defienden el mismo color, el rojo de su camiseta”, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Juan Carlos Rodríguez Martínez, presidente de la Agrupación Cricket España.

El inglés es el idioma vehicular en este diverso vestuario. “Además, es la lengua de este deporte”, insiste Rodríguez Martínez, poniendo en valor que es “un factor muy interesante para los niños y niñas que deciden empezar a jugar al cricket, porque, además de los beneficios de la práctica deportiva, crecen en un entorno donde pueden aprender inglés”. Jóvenes promesas que aspiran a seguir los pasos de una selección que eliminó a Irlanda para llegar a las finales de un Europeo que afrontaron con ambición, la misma que demostrarán en su futura participación tras ganase de nuevo una plaza.

“Nuestro objetivo siempre ha sido ganar el torneo. Batimos incluso al campeón y al subcampeón en las preliminares. El último día teníamos que vencer a Inglaterra para entrar en la final contra Países Bajos. Tuvimos mala suerte, porque una acción cambió el destino del partido”, asegura el máximo responsable de un deporte que se juega con pala y pelota en un campo normalmente ovalado de unos 140 a 150 metros de diámetro.

La selección española de cricket celebra su clasificación para el Europeo. / CRICKET SPAIN

La influencia británica en las selecciones

“Es un ejemplo de integración a todos los niveles. Podemos decir, sin equivocarnos, que en todos los equipos del mundo existen jugadores con orígenes en los países arriba mencionados. No hay que olvidar que el cricket es un deporte fundado por los ingleses y que, además de en India o Pakistán, potencias mundiales, se ha ido difundiendo en muchos de los países de la Commonwealth como Australia, Nueva Zelanda, Jamaica o Canadá”, asegura Jaime González Molina, director de Operaciones de Cricket España.

Precisamente, los flujos migratorios a estados como España han permitido la expansión del cricket a otras latitudes. “El origen se remonta a 1975, cuando se fundó el Madrid Club de Cricket, gracias a un grupo de británicos residentes en España que querían seguir practicando su deporte favorito lejos de su patria”, explica el máximo responsable de la selección española. En los siguientes años, las colonias inglesas de Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, País Vascos, Baleares y Canarias fundaron sus propios equipos.

“En el 2000, un grupo de españoles y británicos armamos la Asociación Española de Cricket, que nace para apoyar y dar competiciones a los clubs que van naciendo”, explica Rodríguez Martínez, quien recuerda que ese mismo año se fundó la primera selección nacional, “que enseguida compite a nivel internacional en el Campeonato Europeo de Cricket Indoor, organizado en Valencia”. En la siguiente edición de este torneo, el combinado nacional logró el bronce.

España está a la cabeza en la modalidad

Desde entonces, la selección ha participado en competiciones internacionales, escalando en el ranking europeo, donde se encuentra en el 'top 10', mientras que ocupa el 33 en el mundial de un total de 84 países, ambos en la modalidad de juego T20. Ésta es una de las dos variantes del cricket abreviado. La otra es T10, que es en la que España consiguió el bronce en el Europeo de Málaga.

¿Qué quieren decir estas nomenclaturas? “Indica a cuántos ‘overs’ se juega cada partido. Un ‘over’ son seis lanzamientos. Por tanto, en un duelo T10, cada equipo tiene 60 lanzamientos para derribar los palos y el partido se desarrolla en 90 minutos. En un T20 hay 120 lanzamientos”, explica el director de Operaciones de Cricket España.

González Molina considera estas variantes, frente a la tradicional, en la que los partidos se prolongan durante varios días, como “el presente y el futuro del cricket en España, pues se desarrollan de manera rápida y muy espectacular”. Pero ambos representantes del cricket coinciden en señalar que la explosión de esta disciplina en España tiene que ver con su inclusión como socio del International Cricket Council, el órgano rector a nivel mundial.

Asimismo, desde el 2018, Cricket España está integrada en la European Cricket Network, “encargada de organizar campeonatos de clubes y de selecciones nacionales. Un partner muy potente, porque retransmite los eventos a millones de espectadores en todo el mundo”.

Instante de un partido de la selección española de cricket. / CRICKET SPAIN

Adolecen de falta de campos

Precisamente, las audiencias masivas son uno de los argumentos que ponen sobre la mesa para buscar patrocinadores. “El cricket tiene un grandísimo potencial tanto deportivo como turístico. Por ejemplo, en el Europeo de Cártama (Málaga) participaron 31 selecciones y fue retransmitido a 40 millones de personas diariamente. A esto hay que sumarle 450 jugadores alojados que generaron importantes beneficios”, insisten.

A pesar de la progresión, el cricket en España está lejos de aprovechar estas potencialidades. “El principal problema es la falta de campos. Las medidas son más grandes que las de un terreno de fútbol. Para poder practicarlo de manera seria y que puedan venir equipos del Reino Unido a hacer turismo deportivo, la cancha debería tener un diámetro que va desde los 140 a los 160 metros. Cuando estas superficies no se encuentran, lo más rápido es compartir una cancha de béisbol”, explican desde la institución española.

Con todo, ven progresos e indican que cada vez más son los ayuntamientos interesados. En los presupuestos participativos de Barcelona en 2021, el proyecto más votado fue un campo de cricket. En Madrid, el club local consiguió, tras una lucha de 20 años, tener un lugar para practicar su deporte. Desde Cricket España dicen no sentirse desamparados, “porque esto sucedería si después de contactar a las instituciones, éstas no te hacen caso, pero de momento no ha sido así”.

Los jugadoras de la selección española de cricket celebran un punto. / CRICKET SPAIN

"Es nuestra selección"

Sin embargo, defienden que el cricket no puede depender de cesiones “y por ello las autoridades tienen una gran oportunidad para invertir en un deporte que, más allá de los grandes resultados deportivos, produce beneficios a nivel turístico como segundo deporte más practicado y seguido del mundo que es”. Una modalidad en la que España ha conseguido colocar su bandera entre estandartes tradicionales, aprovechando el desempeño de una generación que ha levantado una selección de la nada.

“Representar a tu país es una de las cosas más bonitas que te pueden pasar. Escuchar el himno nacional te da una adrenalina muy grande. En el caso de la selección de cricket, la emoción es más grande”, reivindica Juan Carlos Rodríguez Martínez, presidente de la Agrupación Cricket España.

“Porque cuando en un partido de fútbol o baloncesto decimos que apoyamos a la selección, siempre hablamos en plural, con ‘nosotros’ o ‘nuestra selección’. Pero es que en el caso del combinado nacional de cricket, lo decimos con todas las de la ley. Ese equipo lo creamos nosotros desde cero. Por tanto, el orgullo es muy grande”, sentencia uno de los habitantes de una Torre de Babel que ha llegado al cielo sin ayudas y cuya siguiente altura podría ser olímpica.