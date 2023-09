Roglic confirma su marcha del Jumbo-Visma

El ciclista esloveno Primoz Roglic confirmó en la previa del Giro dell'Emilia, prueba en la que se ha proclamado ganador por tercera vez, que no seguirá a partir de la temporada que viene en el equipo Jumbo-Visma.

"No quiero decir nada, simplemente puedo confirmar definitivamente que dejaré el equipo, pero queremos contar todos los detalles después de las carreras. Quiero estar concentrado y luego veremos los siguientes movimientos", señaló en una entrevista antes de tomar la salida.

After a memorable ride together, Team Jumbo-Visma grant Primoz Roglic the opportunity to pursue his ambitions elsewhere in the future. First, all focus will be on the upcoming Italian races. Gremo! 💪 pic.twitter.com/bIWc0Q5tjU