El Atlético sigue jugando el derbi y señala a Bellingham por la lesión de Correa

El derbi se sigue jugando. Ángel Correa "sufre un esguince grado I del ligamento colateral medial de la rodilla. Nuestro delantero realizará trabajo individualizado en la sesión de este martes y queda pendiente de evolución". Así lo ha hecho público el Atlético en sus redes sociales, ilustrando la información con un imagen de Jude Bellingham entrando al argentino en uno de los últimos lances del partido.

Señala el Atlético así al inglés como 'culpable' de la lesión por una entrada que generó mucha controversia durante el partido y después, y por la que Bellingham, que estuvo fuera de sí todo el partido por la actuación del árbitro Arberola Rojas, vio la amarilla.

Bellingham y Azpilicueta

Bellingham se encaró con varios jugadores rojiblancos que le reprocharon la entrada y habló con César Azpilicueta en inglés tras el lance. Una conversación en la que se dijeron lo siguiente.

-"¡Fair Play (juego limpio)!", le dijo Azpilicueta al inglés.

-- ¿Juego limpio? Vamos hombre, si habéis tirado el balón cuatro veces dentro del campo para perder tiempo", le replicó el madridista.

El mismo Diego Pablo Simeone habló sobre la entrada al finalizar el partido y pidió la expulsión para Bellingham: "La jugada de Correa, la última, para mí me pareció expulsión. La de Bellingham. Me pareció dura, con la pierna arriba, Correa golpeando la pelota. Me pareció peligrosa para Angelito".