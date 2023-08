El renacer de François Gallardo: de la cárcel a ser el único que adivinó lo de Mbappé

François Gallardo tocó fondo en noviembre de 2019. Los Mossos d'Esquadra entraban en la casa que el popular tertuliano tiene en Sabadell y se lo llevaban a prisión. No se había presentado a un juicio por presunta estafa a un compañero de tertulia, que le reclamaba 12.000 euros que le había prestado. Previamente, en El Chiringuito habían prescindido de sus servicios. La estrella de los debates futbolísticos televisivos, el más imitado por su look con gafas de pasta y taza. El que adelantaba los fichajes más locos y acababa su intervención con su famosa muletilla: "Y si no, desmiéntemelo", parecía poner así un abrupto fin a su carrera en los medios.

En prisión pasó dos meses. Pero Gallardo (Macon, Francia, 1969), aquel peluquero de Sabadell que llegó a tocar la gloria televisiva, hizo igual que el fénix. El ave mitológica que, cuando va a morir, construye un nido de especias y hierbas aromáticas, pone un huevo, lo empolla durante tres días y finalmente arde. El fénix se quema por completo y de esas cenizas resurge el mismo ave. Gallardo no puso un huevo, pero se hizo un nido con su esposa brasileña en su piso de Sabadell y ahí preparó su resurgir.

En junio de 2021, ya libre y habiendo saldado sus cuentas con la justicia, ofreció una rueda de prensa en Madrid para anunciar que había vuelto. Que iba a estrenar un programa de TV de forma inminente para competir con El Chiringuito. Y allí se atrevió a revelar algunos fichajes. Se pegó un primer costalazo adelantando que Sergio Ramos se iría al Sevilla (acabó en el PSG). Y se tiró un órdago al que nadie le dio credibilidad: Mbappé no vendría al Real Madrid. Ni ese verano, ni cuando quedase libre en 2022.

Pasó el tiempo en redes entre chanzas y burlas. El programa que prometió conducir nunca vio la luz. Y lo de Mbappé al Madrid parecía tan cantado, que era cuestión de tiempo que François se cayese con todo el equipo. Le recordaban su pasado en la cárcel y como regente de una peluquería en Barberà del Vallés (Barcelona).

François se mantuvo firme durante todo este tiempo. Incluso hizo camisetas con su speech negando el fichaje de Mbappé y se paseaba por la playa ataviado con una de ellas. Pero se dio la vuelta la tortilla: Mbappé anunció su renovación con el club parisino-qatarí, dejando en evidencia a la práctica totalidad de medios deportivos mundiales. François Gallardo, que sacaba poco a poco la cabeza en tertulias de fútbol, fue el único en mantener esa tesis contra viento y marea. Y acabó saliendo vencedor.

François Gallardo tenía razón, ¿ahora qué? ¿Mensaje para tus detractores?

Que se tapen y se metan en la cueva.

Te han llamado fantoche, farsante, loco, fraude, presidiario, peluquero...

Sí, he aguantado insultos y faltas de respeto desde el principio con temas personales. Pero no sólo en redes. Periodistas a los que conozco. José Luis Carazo, que es compañero mío, diciendo barbaridades sobre mí. Siro López, Felipe del Campo, Mario Cortegana, Ramón Álvarez de Mon... Todos se reían de mí y me atacaban con problemas de mi pasado. Pues ahí lo tienen. Sólo yo di la información buena. Fui el único. Fin, boom, al lío.

¿Qué significa eso de "Fin, boom, al lío" que dices ahora?

Es una muletilla como la de "desmiéntemelo". Lo dije en una comida. "fin, boom" y me di cuenta de que eso tenía fuerza y que lo iba a practicar. Ahora cierro así mis intervenciones en las tertulias y mis tuits. Fin, boom.

Pero tú me prometiste en tu rueda de prensa de reaparición, en 2021, que ya no ibas a decir más lo de "desmiéntemelo". Y lo sigues diciendo.

Sí, lo sigo usando, ¿has visto?. Lo digo porque soy tertuliano. Cuando sea presentador dejaré de decirlo. Pero mientras, lo digo.

Presentador de tu propio programa. Fue otra de las promesas que hiciste en 2021 y aún no se ha dado.

Vamos con retraso.

Bastante. En junio de 2021 dijiste que era cosas de dos o tres meses. Que para septiembre como máximo.

Es que fue cosa de los patrocinadores, que hay varios y no se pusieron de acuerdo para hacerlo todos juntos.

¿El qué? ¿Lo de patrocinar a la vez?

Sí, no se pusieron de acuerdo.

"Mbappé tiene una cláusula de salida de 100 millones para el próximo verano y el Madrid volverá a ir a por él" François Gallardo, tertuliano deportivo.

Vamos entonces a los de Mbappé. Te han tomado por loco durante un año.

Tú eres testigo de que mantengo esa opinión desde verano de 2021. Hay un tuit de agosto donde yo lo adelanto. Que no hay posibilidad alguna de que dejen libre a Mbappé. Porque Qatar, que es el propietario del PSG, celebraba un mundial ese año. Y para Qatar era muy importante tener a la estrella de ese mundial jugando para un club de su propiedad.

🚨👉🏽 Mbappe NO va a salir del PSG ni ahora ni el próximo verano. No hay opción.



❌ NO hay ninguna OPCIÓN de que Mbappe vaya al Real Madrid. El francés no saldrá ni ahora ni el próximo verano. Hasta después del Mundial de Qatar... Nada de nada. — François Gallardo (@F_GallardoTV) 16 de agosto de 2021

Pero hay algo que no cuadra: Mbappé dijo que tomó la decisión pocas semanas antes de la renovación. ¿Cómo es posible que François Gallardo supiese qué iba a hacer Mbappé antes que el propio jugador?

Pero, si te fijas, se contradice. Sí que dijo que había tomado la decisión recientemente, pero en otra entrevista se le escapó que llevaba preparando el proyecto deportivo con su equipo desde hace meses. Meses. Eso demuestra que la decisión de renovar en 2022 ya estaba tomada.

Entonces... ¿Kylian Mbappé mintió?

(Silencio). Yo no lo sé, yo no le he escuchado nunca decir que tuviera un acuerdo con el Real Madrid. Eso es algo que han difundieron los periodistas próximos a Florentino. Al final se demostró que era mentira y que yo tenía la razón.

¿Y tú cómo lo sabías antes que nadie?

Porque yo hablaba con su entorno desde hace tiempo. Tengo buenos amigos ahí. En el entorno del PSG, del jugador y hasta de Al Khelaifi [presidente del club parisino y Ministro de Deportes de Qatar]. Y era evidente que no le iban a dejar salir ese año. Qatar iba a organizar en el invierno de 2023 el mayor evento deportivo de toda su historia. Y necesitaban que la figura más mediática del fútbol mundial fuese el jugador franquicia del equipo que es propiedad de Qatar. No había posibilidades.

Bueno, a priori las había. El jugador quedaba libre.

Pero le propusieron un proyecto deportivo al que no podía renunciar. No es dinero, es proyecto.

"Quizás la madre de Mbappé ha mentido un poco y no ha estado a la altura. Ella tiene mucha influencia en las decisiones que toma su hijo. Ya rechazó al Madrid cuando él jugaba en el Mónaco porque ella lo decidió así" François Gallardo, tertuliano renacido

Tampoco me encaja. Ningún proyecto de una liga con nombre de comida a domicilio [la liga francesa se llama Ligue Uber Eats] puede competir en lo deportivo con uno de los grandes de LaLiga española o la Premier inglesa. Sea Madrid, Barça, Liverpool o City. ¿Qué otra motivación podrían darle, más allá de una cantidad indecente de dinero?.

Le dieron plenos poderes para mandar en el club. Le han ofrecieron en bandeja la cabeza de Leonardo, que era el director deportivo y no era de su agrado. También se cargaron a Pochettino. Además, le ofrecieron el 100% de sus derechos de imagen. El Real Madrid siempre da el 50%.

Otra contradicción. Porque Fayza Lamari [madre y agente de Kylian Mbappé] declaró que en el Real Madrid le daban un porcentaje mayor de derechos de imagen.

(Ríe) Pues igual también mintió un poco. Igual esa mujer no estuvo a la altura. Lo que está claro es que los padres de Mbappé, y su madre en particular, tienen mucha influencia en las decisiones de su hijo. Ya lo demostró la primera vez que rechazó al Madrid, cuando él jugaba en el Mónaco. Zinedine Zidane entrenaba al Real Madrid y se lo quiso traer. Pero la madre le dijo que no, que fichaban por el PSG, que para eso ellos eran parisinos. Y así se hizo. Aunque eran situaciones distintas. A Kylian no solo le dieron el control total del PSG; también de la Federación Francesa de Fútbol.

¿Qué rol va a desempeñar un jugador de fútbol en la Federación?

Hay muchas cosas que no le gustan. El tema de sus derechos de imagen. O algunos anunciantes que la patrocinan, de comida basura o casas de apuestas. Kylian, por principios, no quiere saber nada de las casas de apuestas.

Pero de cobrar de un país como Qatar que es una dictadura y no respeta los derechos humanos... ¿de eso no dice nada?

No, de eso no.

"Le interesa al Madrid, al Liverpool, al Barça... lo que pasa es que el Barça está más tieso que la mojama y no se puede plantear una operación así" François Gallardo, titán de las exclusivas

¿Mbappé estuvo realmente cerca del Madrid?

En 2021, pidió al PSG un contrato profesional para su hermano Ethan, que también juega en las inferiores parisinas y no se lo querían hacer. Se enfadó y decidió irse al Madrid. Finalmente le hicieron el contrato al hermano, pero él estaba convencido de largarse. En 2022, las cosas cambiaron y le han ofrecieron todo lo que pedía y más. Aunque el Madrid siempre vuelve a la carga.

¿Seguro?

No es la primera vez y Mbappé es el mejor jugador del mundo. Le interesa al Madrid, al Liverpool, al Barça... lo que pasa es que el Barça está más tieso que la mojama y no se puede plantear una operación así.

Pero Kylian ha renovado hasta el 2025...

Pero tiene una cláusula que le permite salir antes de tiempo. Haaland ha firmado una con el City para salir en dos temporadas por 150 kilos. Qatar dijo sí, porque ya habría pasado el Mundial, que era su preocupación, y además el jugador no saldrá gratis, que es otro problema.

Lo único claro aquí es que has reaparecido con más energía que nunca. Te ha pasado como en las películas americanas, que el protagonista sale del talego mucho más fuerte...

(Ríe) Salí más fuerte y eso que sólo estuve dos meses. Si llego a estar dos años... Pero esto que me han hecho tendría que hacer reflexionar a los que han dudado de mí. Tú puedes dudar de mí, por supuesto. Como haces tú, que me aprietas siempre al máximo en cada entrevista. Y algunas cosas no te las crees. Pero no me faltas el respeto. Yo lo que denuncio es que me han insultado y faltado el respeto mis propios compañeros de profesión. Usando mi pasado, negándome cualquier derecho a volver. Han hecho hasta programas especiales solamente para reírse de mí. Eso es de ser muy pobre como persona. Yo no me meto con nadie, sólo doy la información.

¿En quién te has apoyado en los tiempos duros en los que nadie daba un duro por ti?

MI principal apoyo en todo este tiempo ha sido Venessa, mi mujer. Me ha echado broncas en algunos momentos, pero siempre ha estado a mi lado. Ahora he vuelto y sé que me van a seguir atacando, porque los periodistas están molestos conmigo. Pero es porque saben que manejo las mejores fuentes. Mi mensaje para todos ellos es que, si te metes con François, lo mejor es que me mates. Porque si no me matas, booom, la primera en la frente.

"¿Del talego?" He salido más fuerte. Y eso que sólo estuve dos meses. Si llego a estar dos años..." François Gallardo, el rey ha vuelto

(Y así fue como François Gallardo, el otrora tertuliano estrella de la tele, certificó su regreso a la vanguardia del mundo de los rumores de fichajes. Ha renacido. El rey ha vuelto. Ha emulado así al popular luchador Conor McGregor, al que dieron por acabado cuando perdió contra el estadounidense Nate Diaz en marzo de 2016. Ambos contendientes volvieron a enfrentarse en agosto y nadie daba un duro por McGregor. Pero ganó. Y al acabar, el irlandés agarró el micrófono del speaker y gritó a todo el estadio una frase de revancha que ya es historia del deporte de contacto y de los reels de Instagram: "Surprise surprise, motherf****rs! The King is back!").