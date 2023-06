El Real Madrid presenta a Joselu, pero reserva el 9 para Mbappé

Florentino posa con Joselu, que lucirá el 14 con el Madrid / RM

Joselu Mato ya es jugador blanco. El delantero, nacido en Stuttgart, vuelve a vestir la camiseta del Real Madrid doce años después de haberlo hecho saliendo del Castilla, al que llegó procedente del Celta B. El ariete, de 33 años, llega cedido del Espanyol, tras el descenso de los 'pericos' a Segunda.

Joselu celebro el título de campeón de la Nations League / Pablo García/RFEF

El 9 espera a Mbpappé

Joselu lucirá el dorsal número 14, con lo que el Real Madrid se reserva el 9, que todo apunta que será el que vestirá Kylian Mbappé cuando Florentino Pérez concrete su fichaje, sea este año o el que viene. El delantero llevará el 14 a la espalda, que estaba sin dueño desde la salida de Casemiro al Manchester United. Anteriormente, también han lucido este dorsal jugadores de referencia como Xabi Alonso o Guti.

Cuarto refuerzo

El ex del Espanyol llega procedente del Espanyol, que lo cede una temporada con una opción de compra. El Madrid se hace de la ficha del delantero, cuatro millones anuales netos, y el jugador se convierte, de momento, en el único delantero natural de la plantilla blanca. Joselu es el cuarto refuerzo blanco, tras la llegada de Brahim, Fran García y Jude Belligham, y puede ser el último.

Joselu llega después de proclamarse campeón de la Nations League con España y de marcar ante Italia en la semifinal de torneo, además de marcar el primer gol en la tanda de penaltis ante Croacia en la final. El madridista es el máximo goleador de la era De la Fuente con tres goles (el de Italia y dos ante Noruega).

"No vengo a sustituir a nadie"

El jugador, que se mostró tan emocionado como su familia tras el acto de presentación, fue categórico sobre su regreso al Bernabéu: "La vuelta al Madrid siempre sabe bien. No hay mejor momento que este. Me pilla en un buen momento en mi carrera. Esto es especial para cualquiera. Vengo a ayudar, a aportar, no soy quién para decir si viene alguien más o no. Ya tengo ganas de empezar a entrenar".

Joselu reveló cómo se produjo el fichaje: "Esto se cerró hace unos días, no les conté nada a mis hijos porque no sabes qué puede pasar. Cuando llega el interés... Imagínate, es lo que he soñado toda mi carrera. Aún no se lo cree mi familia". El delantero no escondió que es un madridista más: "El año pasado estaba apoyando a un familiar en París (por Carvajal) y uno siempre trabaja para conseguir cosas como las de hoy. Siempre me he considerado un jugador constante y trabajador. Las cosas llegan por algo".

Dani Carvajal, Nacho García y Joselu Mato en la concentración de la selección española. / PABLO GARCÍA / RFEF

El ariete de la selección se definió como "un jugador más físico, y la experiencia de haber jugado en ligas como Alemania e Inglaterra me ha hecho crecer como futbolista. He estado entre los mejores a nivel nacional. Estoy para lo que me pida el entrenador". Y terminó hablando de la baja de Benzerma y su llegada: "No vengo a suplir a nadie, vengo a poner mi granito de arena, a disfrutar, a hacer lo que me pida el entrenador. Todos sabemos el nivel de Karim, pero vengo a hacer otro tipo de trabajo".