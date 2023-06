El 'estajanovista' Mendilibar derroca al 'imbatible' Mourinho, el "especialista" en perder tandas de penaltis

José Mendilibar, entrenador del Sevilla, charla con Jose Mourinho, técnico de la Roma. / ODD ANDERSEN / AFP

Hace exactamente diez años que José Mourinho dirigió su último partido con el Real Madrid. El Bernabéu se enfrentó: unos le pitaron y otros coreaban su nombre dándole las gracias. Los Ultras Sur fueron los más enérgicos en la despedida y le dieron una placa. "Gracias por luchar contra viento y marea por este club, te queremos", rezaba la pancarta que exhibieron al descanso.

Por eso la final de ayer era también un plebiscito sobre su iconicidad. Pero el trabajador Mendilibar le hizo caer por primera vez en una final europea. Y se confirmó eso que había dicho en una entrevista en 2014: "Soy un especialista en perder tantas de penaltis". En el Puskas Arena, la novena de las once que ha tenido que enfrentar. Después, le tiró la medalla el público, se quejó del árbitro y volvió a ser el de siempre.Así fue la tanda de penaltis de la final de Europa League entre el Sevilla y la Roma

'Mourinhismo' en estado puro. Un término recuperado con fuerza esta semana. Porque ya no hay quien se crea eso de "ir con el equipo español", más allá de lo políticamente correcta. Más en una final en la que se habló mucho de entrenadores. Incluso a los que el Sevilla les causa fobia, el 'estajanovismo' de Mendilibar les puso en su trinchera. El suyo era el triunfo de toda la clase trabajadora.

Cuando Mendilibar aprendió de Mourinho

El vasco le reconoció al portugués que era un honor jugar contra él. Contó en rueda de prensa que, estando en el paro, le visitó cuando entrenaba en el Real Madrid. En 2010, después de ser despedido en el Real Valladolid. "Es uno de los grandes y siempre le hemos tenido mucho respeto. Su estilo y la forma de juego en sus equipos los ha implantado él", aseguraba Mendilibar, quien no ocultó sus cartas en su primera gran final, disponiendo a los titulares de confianza. En el banquillo, las alternativas de Suso o Lamela.

Si el estilo de Mourinho es pragmático y siniestro, el del 'capo' sevillista es optimista y antropológico. Uno ha construido a su grupo como una guarda pretoriana y el otro como militantes de base de un partido revolucionario. La Roma, con el fin básico de defenderse de cualquier injerencia; el Sevilla, con la meta de no creer que no eran tan malos como los datos indicaban.

La lucha entre 'guardiolistas' y 'mourinhistas'

Porque así lo demostraron en el desarrollo de una final que Mourinho quiso ganar por la vía acostumbrada. Mostró a Dybala, a pesar de que en la previa dijo que estaría para "20 o 30 minutitos". Una mentira de autor, lanzada con sonrisa asesina. El argentino, que duró 68 minutos, puso por delante a la Roma y algunos pensaron en el 'jaque mate' a Mendilibar, al que todos regalaron piropos en la previa.

Jose Mourinho, entrenador de la Roma, da unas instrucciones a sus jugadores durante la prórroga. / MARTON MONUS / REUTERS

Como si fuera el perdedor anticipado. La simpatía del que planta combate... pero hasta ahí, porque las victorias son para los que se muestran como el portugués. Es decir, polarizados hasta decir basta. Su influencia en el relato del fútbol español fue tal que todavía hoy se mantiene la dicotomía entre Guardiola y Mourinho.

De ahí que las finales se vivan como un plebiscito -palabra tan de moda ahora- de dos bloques ideológicos. Como tercera vía, Mendilibar, la alternativa para los 'outsiders', que a pesar de resucitar a un muerto no tenía ganada la renovación. Son estas injusticias permanentes de un deporte sin memoria y de ídolos efímeros. Por eso a Mourinho le queda el consuelo de estar en el lugar correcto. La Roma le viene como un guante tras el fracaso del Tottenham, el único de los equipos en los que ha estado que le produce apatía.

Mourinho no ha cambiado ni quiere cambiar

"No siento nada. El señor Levy no me dejó jugar la final de la Carabao Cup para ganar un trofeo", recriminaba antes de su llegada a una Roma que le recibió como un emperador. El "HabeMOUs papam" se convirtió rápidamente en un símbolo de una ciudad que recordaba salir a las calles por las Copas de la Lazio. Las victorias de la Roma se remontaban al inicio de la crisis económica.

Los jugadores del Sevilla se apiñan alrededor de Mendilibar en la prórroga. / ANNA SZILAGY / EFE

Hasta que llegó Mourinho y dignificó la Conference League, una competición para 'cafeteros' que acabó en las vitrinas del los Giallorossi. El portugués se tatuó el trofeo y envió un claro mensaje a los que afirmaban que había cambiado. Para qué y por qué, pensó el luso, que pateaba sin complejos el mote de 'semifinalinho' que le habían adjudicado despectivamente los enemigos de su madridismo. Cuando los penaltis eran definitivos, agarró a Jordan para elevar el tono de la final y enardecer a sus masas.

Ante Mendilibar, el 'mourinhismo' se cayó frente a las encuestas que le daban un favoritismo que odia, pero seguirá siendo una opción para los que ven en él una forma de sentir el fútbol. El sentir del perdedor, pero convencido frente al orgullo que desprende el constructor de un nuevo Sevilla. Sin el vértigo de ser el mejor equipo que tenía en sus manos. Mendilibar, el triunfo de la voluntad y un ganador descubierto ante el mundo.