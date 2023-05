Florentino Pérez propone cambiar la estructura arbitral para acabar con el racismo en el futbol

Los insultos racistas contra Vinicius en Mestalla se colaron en la celebración de la undécima Euroliga que tuvo lugar en la Comunidad de Madrid, donde la plantilla del Real Madrid fue recibida por Isabel Díaz Ayuso. La comitiva blanca estuvo encabezada por Florentino Pérez, máximo mandatario de la entidad, quien aprovechó su comparecencia para referirse a la polémica que sacude estos días al mundo del deporte.

Florentino: "Vinicius no puede ser el responsable"

"No es la primera que ocurre, por lo que quiero dejar claro que el Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra nuestros jugadores. Es necesario cambiar la estructura arbitral. No se puede hacer responsable a la víctima, como está ocurriendo ahora", denunció Florentino, quien nada más volver de Kaunas, donde la sección de baloncesto se coronó campeona, se reunió con el brasileño para mostrarle su apoyo personal.

El Real Madrid vuelve a poner el foco sobre los colegiados, como ya hizo con sus comunicados. "Los árbitros, lejos de actuar con firmeza y aplicar los protocolos reglamentarios, han elegido en la mayoría de los casos inhibirse y evitar tomar las decisiones que les correspondían", criticaba la entidad en un posicionamiento donde se apuntaba directamente al "colegiado -De Burgos Bengoetxea- y los responsables del VAR -Iglesias Villanueva-" de Mestalla.

Las acciones por parte del estamento arbitral no se han hecho esperar. Si bien es cierto que el cuerpo del videoarbitraje sufrirá una profunda modificación la campaña que viene, por el momento, Iglesias Villanueva ha sido sustituido por Soto Grado en el VAR del Betis - Getafe (se disputa este miércoles, a las 22:00 horas en el Villamarín).

Ayuso: "España no es un país racista"

"La gestión que se hizo por parte de los árbitros y del VAR no lo percibimos como algo aislado, sino como algo que se viene repitiendo en muchos de nuestros partidos. Nunca se puede hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre. Tomaron decisiones injustas, basadas en imágenes incompletas, que no se vieron en su totalidad, que fueron sesgadas y que provocaron la expulsión directa de nuestro jugador Vinicius", insistía en el Real Madrid.

Florentino Pérez ha reproducido una parte importante de este argumentario en su intervención en la Comunidad de Madrid, a la vez que señaló que "la sociedad en que la vivimos no se merece los incidentes que vienen repitiéndose con nuestro jugador". Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, defendió al Real Madrid como "un ejemplo de club que ha puesto a raya a los violentos e intolerantes en los estadios".

Foto de familia del Real Madrid de baloncesto con Florentino Pérez a la cabeza, junto a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por la 11ª Copa de Europa. / MARISCAL / EFE

Asimismo, mantuvo su postura sobre las agresiones verbales a Vinicius, ya manifestada en la jornada del lunes, asegurando que "España no es racista, aunque sí existen conductas racistas", para después reivindicar a Madrid como una ciudad acogedora "donde todos somos madrileños desde el primer día".

A la altura de la Champions de 2022

Como sucedió el domingo, cuando coincidieron en horario el desenlace de la 'final four' y el partido de Mestalla, los incidentes de un encuentro de LaLiga sin mayor trascendencia deportiva han solapado el éxito del equipo entrenado por Chus Mateo. Una conquista europea que, para Florentino Pérez, está a la altura "de la Champions que el año pasado consiguió el equipo de fútbol".

Desde el vuelco del 0-2 en los cuartos de final frente al Partizan, algo que ningún otro equipo había logrado, hasta la canasta de Llull en el último instante de la final contra Olympiacos, para el máximo mandatario blanco "todo es un símbolo de lo que representa el Real Madrid: un ejemplo de superación y saber afrontar cada desafío para no rendirse jamás. Esto es lo que nos convierte en el club más querido y valorado del mundo".

Los jugadores del Real Madrid de baloncesto ofrecen la Euroliga lograda en Kaunas a sus aficionados. / MARISCAL / EFE

Llull: "Esperamos volver en un mes con la liga"

En la misma línea de pensamiento se manifestó Sergio Llull, uno de los capitanes del Real Madrid y responsable del triunfo final ante Olympiacos por 78-79 en un duelo donde, hasta el instante decisivo, no había sumado un solo punto. "La 'final four' ha estado increíble. Es una demostración de lo que significa vestir esta camiseta, con la que nunca se puede bajar los brazos", aseguró el balear, quien prometió "volver dentro de un mes con el título de liga".

Uno de los más emocionados en la recepción fue Chus Mateo, entrenador madridista, al que todos reconocieron su capacidad para sobreponerse a las críticas durante una temporada complicada, que todavía no ha terminado, y que ha estado marcada por las lesiones. En su caso, además, ha tenido que poner luz sobre la alargada sombra que dejó Pablo Laso. Un éxito difuminado por el Caso Vinicius, en boca de todos y que se ha colado en todos los foros y estamentos.