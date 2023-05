La Euroliga del "paquete" Chus Mateo, un líder contra el síndrome del impostor: "Deberíais pedirle perdón"

La undécima conquista europea del Real Madrid de baloncesto se integrará gráficamente en la historia con el tiro de Sergio Llull para dejar el marcador en 78-79 ante Olympiacos. Un instante icónico, protagonizado por uno de los jugadores más laureados en lo que fueron sus únicos puntos en la final. La perfecta coronación del campeón de Europa en la cancha o en el verde. Sin embargo, el gran retrato sentimental de la nueva gesta continental estuvo en la rueda de prensa de Chus Mateo, el gran artífice desde la pizarra de este título, y Walter Tavares, la estrella madridista.

"Chus (Mateo) se lo merece. Deberíais pedirle disculpas, porque ha habido muchas críticas y muchas dudas a su alrededor. Todo el mundo nombra a entrenadores de otros equipos, pero nunca a él, sino al Real Madrid. Pues es el jefe, así que siempre hay que nombrarle a él y a este club", reivindicaba Tavares con un discurso que provocó el llanto del preparador madrileño, que en su primera temporada completa como timonel principal ha conseguido la Euroliga.

Incredible scenes in the press conference: Real Madrid coach Chus Mateo broke into tears hearing the praise of Final Four MVP Edy Tavares for him.



"You guys should apologize to him. Lots of criticism, doubt...



