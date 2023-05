Publicidad de alcohol y apuestas sí, bandera LGTB no: la polémica elección de los futbolistas musulmanes en Francia

La visibilización de los derechos LGBT sigue provocando episodios polémicos en el fútbol. Mientras que actos como la declaración de Jakub Jankto o Josh Cavallo suponen un gran paso hacia adelante, la negativa de Zakaria Aboukhlal, Moussa Diarra, Said Hamulic, Farez Chaibi, Logan Costa (jugadores del Tolouse), Mostafa Mohamed (Nantes) o Donatien Gomis (Guingamp) a portar una camiseta con un dorsal coloreado con la bandera arcoíris evidencia el trabajo por hacer. Estos futbolistas no se adhirieron a la iniciativa del fútbol francés antes del Día Mundial contra la Homofobia y Transfobia (17 de mayo), dos problemáticas todavía instaladas en el profesionalismo del deporte más practicado.

La campaña de este año en Francia llevaba el lema 'Gays o heterosexuales, todos usamos la misma camiseta'. Una acción que los citados jugadores han considerado en contra de sus creencias. "He tomado la decisión de no participar en el partido de hoy. El respeto es un valor que tengo en gran estima. Afecta a los demás, pero también al respeto por mis propias creencias personales. Por lo tanto, no creo que sea la persona más adecuada para la campaña", aseguraba Zakaria Aboukhal en un comunicado.

Aboukhal y Gueye, con apuestas y alcohol

Al jugador marroquí, de confesión musulmana, le afearon en redes sociales que no mantuviera una idéntica postura con el hecho de llevar camisetas patrocinadas por casas de apuestas, como la que llevó el Tolouse cuando Betclic era su patrocinador principal. En este sentido, Frederic Kanouté, futbolista francés del Sevilla, se negó a lucir la publicidad de 888.com durante varios partidos y también por motivos religiosos. El también musulmán tapó el logo de la empresa, incluso durante la Supercopa de Europa, hasta que se llegó a un acuerdo a tres bandas entre Kanouté, la compañía gibraltareña y el Sevilla.

Lo que entonces argumentaba el futbolista francés de origen maliense era que las bebidas alcohólicas y los juegos de azar estaban en contra de su fe, según una de las suras del Corán. Este precepto también hizo caer en una contradicción a Idrissa Gueye, el jugador del PSG que el año pasado se negó a jugar con la camiseta a favor de los derechos LGTB. Sin embargo, el jugador senegalés no se negó a llevar la elástica del Everton patrocinada por Chang, marca malasia de cerveza, durante su primera etapa en el Everton (2016-2019).

Mané y Mazraoui, sin cerveza en el Oktoberfest

En este sentido, la UEFA permitió en 2021 a los jugadores musulmanes retirar las botellas de cerveza en las salas de prensa de la Eurocopa. El organismo tomó esa decisión después de que Paul Pogba, representante de Francia, apartase una botella de Heineken. Otro gesto similar es el que protagonizaron Sadio Mané y Noussair Mazraoui en la tradicional foto que el Bayern de Múnich saca con motivo del Oktoberfest. Ambos musulmanes renunciaron a portar vasos llenos de cerveza.

Las decisiones de los jugadores del Tolouse llevaron a su club a emitir un comunicado sin dar nombres, donde hablaba de las "decisiones individuales" de sus jugadores a los que había decidido "excluir" del conflictivo partido contra el Nantes en cuyos prolegómenos se produjo una amenaza de bomba. "El Tolouse desea recordar que en su plantilla profesional están representadas 18 nacionalidades y cinco continentes. La apertura al mundo es una parte integral del ADN del club. Nuestros jugadores son elegidos por su calidad humana sin importar sus creencias", añadió la entidad.

Noussair Mazraoui y Sadio Mané, jugadores musulmanes del Bayern de Múnich, sin cerveza en el Oktoberfest. / BAYERN DE MÚNICH

Sanciones internas contra los jugadores

Su rival de este domingo, el Nantes, tuvo asimismo una baja no deportiva. El egipcio Mostafa Mohamed se 'borró' del encuentro por el mismo motivo que los futbolistas del Tolouse. "No quiero discutir en absoluto, pero necesito exponer mi postura. Respeto todas las diferencias, creencias y convicciones. Pero dadas mis raíces y mi cultura, no me será posible participar en esta campaña. Espero que se respete mi decisión", aseguró el delantero egipcio.

En este debate, Eric Roy, entrenador del Stade Brestois, otro de los equipos implicados en la pugna por la salvación, defendió que la campaña no debería haberse llevado a cabo a estas alturas de la temporada. "La programación del día contra la homofobia es catastrófica, porque sabes que hay jugadores que tienen un problema con esto y todos son libres de expresar sus opiniones. Yo no tengo ningún problema, pero hay futbolistas que sí", defendió.

Kylian Mbappé y Leo Messi, jugadores del PSG, con la camiseta que denunció la homofobia en la Ligue 1. / FRANCK FIFE / AFP

La controversia afectó igualmente a la Ligue 2, segundo nivel de Francia, donde Donatien Gomis, principal defensa del En Avant de Guingamp, rechazó jugar esta jornada contra el Sochaux. El club dijo haber "tomado nota" y esta semana su presidente, Fred Le Grand, se reunirá con el jugador senegalés. Y es que las medidas correctivas por este tipo de actos recaen en los clubes de los futbolistas, como evidencia el caso de Gueye, quien fue requerido por el Comité de Ética de la Federación Francesa de Fútbol para dar unas explicaciones que nunca llegaron. Mientras que el presidente francés Emmanuel Macron criticó la postura del ex del PSG, Macky Sall, máximo mandatario de Senegal, apoyó a un Gueye que regresó a su país como héroe nacional.