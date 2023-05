Nace 'Táctica', fútbol de película para un nuevo festival en Barcelona

Cartel de presentación de festival internacional de fútbol ’Táctica’.

Un fútbol de película. El festival internacional de cine de fútbol ‘Táctica’ desembarca en Barcelona en su primera edición este 4 de mayo y proyectará entre el jueves y el domingo más de 20 piezas en la que aparecen rostros tan conocidos como el Robert Lewandowski, John Benjamin Toshack, Megan Rapinoe, Ronaldo, Maradona, el Mundial de Qatar… Se celebrará en los conocidos Multicines Aribau de la ciudad condal, que se encuentran en la calle del mismo nombre.

La vida y el fútbol

Como apunta el Director Artístico del festival, Oriol Rodríguez, “el fútbol es táctica y Táctica es fútbol de película. Por ello, en esta primera edición de Táctica os proponemos una selección de largometrajes documentales que retratan el fútbol desde su vertiente intrínsecamente deportiva, pero también la social y cultural. Un programa con historias, todas ellas, fascinantes. Un festival de cine de fútbol para intentar entender un poco mejor la vida”.

Cartel del documental sobre Lewandowski en el festival 'Tática'. / 'Táctica'

En el festival concurrirán algunos de los autores de las piezas que se visionarán como Daniel James Harris, productor del documental que abre esta primera edición del festival: ‘Tosh: The Official Story of John Toshack’, en cuyo estreno también participará el propio Toshack. El barcelonés Albert Pons, director del mediometraje documental ‘Aúpa’, el primer proyecto audiovisual de Odio el Fútbol Moderno; Sol Alac, actriz, cantante, diseñadora y productora argentina que presentará el documental ‘Érase una vez en Qatar’ junto a su pareja, el exfutbolista Juanpi Sorín, que también es productor y coprotagonista del mismo. O el futbolista del Girona Oriol Romeu, futbolista que ha jugado en Italia, Alemania e Inglaterra antes de regresar a la Liga, que siempre se ha mostrado como una persona inquieta, lo que le ha llevado a plasmar su pasión por el fútbol en un libro-diario interesante titulado ‘La temporada de mi vida: el viaje interior de un futbolista’, que él mismo editó.

Charla con Oriol Romeu

Precisamente Romeu protagonizará una charla el viernes, día de mayor protagonismo del fútbol inglés en esta primera edición, junto a La Media Inglesa, medio especializado en historias del fútbol inglés. La charla que será a puerta abierta, se realizará en la Sala 4 de los Aribau Multicines tras el estreno del documental ‘Arsène Wenger: Invincible’.

El público puede hacerse con los abonos, ya sean básicos o grandes, o con entradas individuales a través de la web del festival (https://tacticafest.com/) También se pueden adquirir en las mismas taquillas del cine, sala 5, de 18:30 a 20:30, el jueves, y el viernes, sábado y domingo desde 30 minutos antes de cada paso hasta las 21:30.

Un programa variado y completo que pretende colmar la demanda de cine ‘futbolero’ que confía calar entre el público en esta primera edición de ‘Táctica’, un festival que pretende asentarse en el panorama balompédico-cultural a medio y largo plazo.