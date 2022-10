Pedri, Gavi, Ansu Fati, Nico y Camavinga, entre los 20 finalistas del Golden Boy 2022

Los futbolistas del FC Barcelona Pedro González 'Pedri', Pablo Martín Páez Gavira 'Gavi' y Ansu Fati y centrocampista del Valencia Nico González -actualmente cedido por el conjunto azulgrana- están entre los 20 finalistas del 'Golden Boy 2022', que premia al mejor jugador de 21 años o menos de la pasada temporada, según ha anunciado el medio italiano Tuttosport este viernes.

El galardón, que se entregará el próximo 7 de noviembre en Turín, ya cuenta con la lista definitiva de 20 candidatos a levantar el premio. Los tres jugadores que forman parte de la actual disciplina azulgrana, además de Nico, en préstamo en el conjunto 'ché', conforman la representación española para hacerse con el reconocimiento.

Here’s the final list of 20 candidates to win the European Golden Boy 2022 ⭐️🥇 #GoldenBoy2022



Proud to be in the jury this year as I’ve already voted! 🤝🏻



Who’s your favourite talent of the year? @GoldenBoyAwards pic.twitter.com/0mTuICpCsu