Marc Roig, el español detrás de Kipchoge y el desafío de bajar de las dos horas en maratón

El keniano Eliud Kipchoge cruzó la línea de meta en el Maratón de Berlín, como de costumbre, en soledad. Dejó atrás a otras de versiones anteriores de sí mismo, su principal rival en una prueba que ha hecho suya. 2h01:09. Un nuevo récord mundial hecho a conciencia, que le sitúa más cerca de bajar oficialmente de la frontera sobrehumana de las dos horas. Dejando por el camino a 'liebres' exhaustas y afrontando sin nadie a su estela muchos kilómetros.

Como cuando era niño, uno más de una familia humilde en el Valle del Rift. Corriendo siempre hacia la escuela, con la difícil tarea de dejar atrás el recuerdo de su padre, que murió cuando él era un crío y que obligó a su madre, maestra en un jardín de infancia, a hacer múltiples funciones. Pero Kipchoge acabó encontrando la figura del progenitor en Patrick Sang, exatelta y, para siempre, su entrenador. Él le empujó en los últimos metros y le ayudó a romper la cinta.

Al igual que el resto de miembros del NN Running Team, su familia oficiosa, en la que confía tanto como en sí mismo. De ella forma parte un español: Marc Roig (Sant Pol de Mar, 1984), quien se define como “el farolillo rojo” del equipo, “el más lento, aunque una pieza fundamental y un compañero de entrenamiento de Eliud Kipchoge y de Geoffrey Kamworor -especialista en los 10.000-”. Alguien que entró como fisioterapeuta en el conjunto, pero que se ha convertido en un profesional 360º que ejerce en Kenia de eslabón en todos los procesos con los mejores fondistas del mundo.

A Roig todavía se le sale el corazón por la boca cuando recuerda la hazaña del pasado fin de semana. “Disfruté muchísimo la carrera. Fue un órdago. Yo no me esperaba que saliera tan rápido. Tanto que llegué a preocuparme en algunos momentos. Por experiencia sabemos que en el maratón, si te pasas, puedes sufrir mucho. Aunque no Eliud (Kipchoge), que domina tanto la distancia… El paso del medio maratón a 59 minutos fue una burrada. Solo se le escaparon unos segundos en la parte final. Retuvo el colchón suficiente para hacer el récord del mundo”, cuenta para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA alguien que siente haber estado siempre en el lugar y en el momento adecuados.

Para que eso suceda hay que estar corriendo constantemente, como ha hecho él siempre, un futbolista al que su madre convirtió al atletismo. Fue séptimo de Europa de 10.000 en sub-23 y cuarto del mundo en duatlón en la misma categoría, pero su mantenimiento en el atletismo de élite, donde también ejerce como seleccionador del maratón y medio maratón de Valencia, vino por su formación universitaria. Creció y estudió en los ‘felices años’ previos a la crisis del 2008. Tras terminar todas las becas, decidió irse un mes de voluntario a Eldoret, el distrito de Kenia que recibe a los visitantes con un: “Bienvenidos al hogar de campeones”.

Limits are there to be broken. By you and me together.

I can say that I am beyond happy today that the official world record is once again faster. Thank you to all the runners in the world that inspire me every day to push myself. pic.twitter.com/wELLVfdmbx