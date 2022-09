Benzema, Aspas, Lewandowski... ¿Por qué los delanteros de LaLiga son cada vez más viejos?

El aumento de la esperanza de vida, el mejor cuidado físico, la evolución táctica del fútbol y el creciente cortoplacismo de los proyectos deportivos explican la abundancia de goleadores veteranos

En la temporada 2011/12, el hoy entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, fue el futbolista de 32 años o más que más goles marcó en LaLiga. Sumó 10 tantos aquel curso y hubo 16 jugadores más jóvenes que él que le superaron. Entre ellos, Benzema, Raúl García, Negredo y Falcao, futbolistas que este curso están jugando todavía en Primera, una década después.

En la temporada 2021/22, sin embargo, los dos máximos artilleros del campeonato tenían 34 años: Benzema y Iago Aspas. Joselu (32) y Morales (35) se colaron en el ‘top10’. Y entre los cinco siguientes de la lista aparecieron Luis Suárez (35), Aubameyang (33) y Jorge Molina (40). Es decir, siete de los 15 mejores artilleros tenían 32 años o más.

Sirve la comparativa para ilustrar cómo en los últimos años ha aumentado considerablemente la edad de los goleadores del campeonato español, una tendencia evidente que muestra continuidad en las cuatro primeras jornadas de la temporada actual: la tabla del Pichichi la lideran Lewandowski y Aspas con cinco tantos y Benzema se ubica en la cuarta posición, con tres tantos, con Borja Iglesias intercalado, ya con 29 años.

Estos tres futbolistas resultan muy representativos del rol que juegan este tipo de delanteros en muchos clubes de LaLiga. Ahí están, por ejemplo, Stuani (35), que lleva años siendo la referencia del Girona; Raúl García (36), segundo máximo goleador del Athletic la temporada pasada; o Negredo (37) y Lucas Pérez (34), dos de los puntas de referencia del Cádiz tanto el pasado curso como este.

15 de 20 equipos

Un repaso rápido a las plantillas alumbra la conclusión de que solo cinco de los 20 equipos carecen de delanteros que igualen o superen los 32 años: Atlético, Sevilla, Real Sociedad, Betis y Elche. El Cádiz, dicho queda, incluso repite. Y todos ellos, a expensas de lo que ocurra con el recién llegado a Valencia Edinson Cavani, gozan de un papel importante en sus equipos.

Muchos son, además, jugadores que abandonaron LaLiga en plenitud y regresaron posteriormente en sus últimos años de carrera. Es el caso de Falcao, Aspas, Joselu y Negredo. O que han desembarcado en España ya muy veteranos, como les ha sucedido a Lewandowski y Cavani.

Robert Lewandowski. / Agencias

¿Por qué los delanteros de LaLiga son cada vez más viejos? Para armar una explicación completa hace falta recurrir a argumentos biológicos, sociológicos, médicos, técnico-tácticos, económicos y puramente futbolísticos.

Para empezar, el envejecimiento del campeonato es especialmente acusado en los delanteros, pero no es exclusivo de ellos. Los datos del portal Transfermarkt señalan que la media de edad de los futbolistas de LaLiga es 27,5 años, mientras que hace una década era de 26,3, mismo dato, curiosamente, que hace dos. Es decir, cada futbolista que juega hoy en España es un 1,2 años mayor de lo que eran 10 y 20 temporadas atrás. Y los jugadores de LaLiga son, con mucha claridad, los más veteranos de las cinco principales competiciones.

Esperanza de vida

“Confluyen varios factores físicos. Por un lado, la esperanza de vida ha aumentado. Los jugadores que hoy superan los 30 años nacieron a finales de los años 80 o comienzos de los 90, épocas en las que se asentó el estado de bienestar en occidente, por lo que cuando eran niños tenían en general una mejor calidad de vida que las generaciones anteriores”, señala Eduardo Domínguez Lago, de la Asociación de Preparadores Físicos de Fútbol (APF).

El experto también destaca los avances en la medicina deportiva, la apuesta de los clubes por incrementar sus medios (técnicos y humanos) en el cuidado físico de sus futbolistas, la mayor profesionalidad de estos en su vida privada y el foco que ahora se pone en la dieta como factores determinantes en el alargamiento de la carrera de los futbolistas de máximo nivel.

El aspecto psicológico también importa, como señanla David Peris, presidente de la Federación Española de Psicología del Deporte: "Los jugadores veteranos, cada vez más, asimilan su pasado y hacen que el trabajo de adaptación sea más fácil. Han pasado por diferentes circunstancias y esa experiencia acumulada les ha permitido superar las dificultades. Han sabido gestionarse, de lo contrario no habían estado en la primera línea durante años".

Karim Benzema. / Agencias

Estos argumentos sirven para explicar por qué los jugadores, en general, son cada vez más viejos, pero no termina de aclarar por qué ocurre de manera acusada con los goleadores, si bien el experto sí señala que “los defensas centrales o algún delantero posicional de perfil más estático, realizan un volumen de trabajo inferior a otras posiciones (distancia total, distancia a alta intensidad y sprint, aceleraciones y desaceleraciones, etc.) comparados con los jugadores de banda donde los parámetros de carga externa son superiores”.

Para seguir profundizando hay que recurrir a parámetros más técnico-tácticos. “Hace años, el delantero tenía un mayor desgaste físico a lo largo de su carrera, porque había menos jugadores de segundas líneas involucrados en tareas ofensivas, tenía que fajarse más con los centrales y estaban más solos para generarse sus oportunidades”, apunta Loren Juarros, ex delantero y ex director deportivo de la Real Sociedad.

¿Pero por qué hay tantos delanteros veteranos específicamente en LaLiga? Porque la comparación con los principales clubes de Europa arroja la conclusión clara de que es así. Entre los grandes equipos del continente, solo el Milan tiene un ariete titular (Giroud, 35) más veterano que Benzema y Lewandowski. Y el único adicional que supera a Morata (29) es Sadio Mané (30), punta del Bayern. A expensas, claro, de que Cristiano Ronaldo (37) pueda recuperar la titularidad en el Manchester United.

Iago Aspas. / Efe

La reducción en la inversión de jugadores como consecuencia de la pandemia ayuda a explicar por qué delanteros más jóvenes están desembarcando en otras competiciones. Pero también el creciente ‘cortoplacismo’ que, a juicio de Juarros, se está imponiendo en los clubes españoles.

Corto y largo plazo

“Estamos viendo cada vez más proyectos de corto recorrido, de ‘no me hables de dentro de tres años porque mi prioridad es quedar lo más arriba posible esta temporada o no descender’. Eso provoca que en puestos tan específicos como delanteros se apueste por jugadores ya muy contrastados en lugar de hacerlo por jugadores jóvenes. Estos van a dar mayor rendimiento deportivo y económico en el largo plazo, pero a corto quizá no. Y en un puesto tan sujeto a números como el del delantero centro, se prioriza el rendimiento inmediato”, analiza el director deportivo.

“Mi miedo -prosigue Juarros- es que esta tendencia se acentúe y LaLiga acabe en un modelo de ‘recoger’ futbolistas como es, salvando las distancias, la liga turca en los últimos años. Vivimos en un modelo de éxito inmediato y eso penaliza la proyección de jugadores y de manera particular la de los delanteros”.

Noticias relacionadas