Último día del mercado de fichajes, en directo: LaLiga recupera pujanza en el mercado de fichajes pero sigue casi a la cola de Europa

El delantero holandés ha salido al paso de los rumores que le situaban en el Chelsea y ha publicado un mensaje en sus redes sociales: "¡He decidido quedarme en el Barça! Totalmente comprometido para contribuir al éxito deportivo del club".

I have decided to stay at Barça !

Fully committed to contribute to the club's sporting success. 💙❤️ #ViscaBarca