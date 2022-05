Alexander Zverev y Carlos Alcaraz abren, en el primer turno, los cuartos de final de Roland Garros

Novak Djokovic y Rafa Nadal se ven las caras en el turno de noche para meterse en las semifinales de París

Novak Djokovic y Rafa Nadal juegan en el turno de noche los cuartos de final de Roland Garros.

¿A qué hora es el Novak Djokovic - Rafa Nadal? El partido más repetido en la historia del tenis tendrá turno de noche en la pista Philippe Chatrier. Roland Garros no tuvo en cuenta la petición del tenista balear para jugar en el turno de día y su partido contra el serbia se jugará hoy martes no antes de las 20.45 horas. Antes, en el segundo turno del día, Alexander Zverev y Carlos Alcaraz se enfrentan en el primer partido de los cuartos de final del Grand Slam parisino. El orden de juego de este martes no es el que hubiera deseado Rafa Nadal, pero como ya dijo antes de empezar Roland Garros: "El camino no es fácil, hay que estar preparado para lo que venga y luchar"

El 'grande' parisino llega a su semana final y con el balear y el murciano como las dos únicas bazas del tenis nacional. Sólo uno llegará a la teórica final porque van por el mismo lado del cuadro, por donde también van dos aspirantes serios como el de Belgrado, defensor del título, y el de Hamburgo, que ha completado una buena gira en tierra. Sin duda, el 'plato fuerte' de la jornada será el que precisamente lo cierre. Pese al mensaje del 13 veces campeón del torneo de que no le gustaba jugar demasiado de noche, los organizadores le han colocado en el turno de cierre de la Philippe-Chatrier ante un Djokovic al alza.

Nadal, tras superar el examen que le supuso en octavos el joven canadiense Felix Auger-Aliassime, tendrá que batallar contra unas condiciones que no le favorecen tanto a la hora de lidiar con el número uno del mundo, con el que vivirá su enfrentamiento número 59, de momento con 30-28 para el serbio.

Ambos se verán las caras por primera vez en esta temporada y por primera vez en prácticamente un año. Su último duelo fue en la Chatrier, entonces en las semifinales y también con el partido entrando en la noche, con victoria para 'Nole' en cuatro sets por 3-6, 6-3, 7-6(4), 6-2, después de más de cuatro horas.

Djokovic, pese a no poder buena parte de la temporada, ha llegado a buen nivel al 'Grand Slam' parisino, donde todavía no ha perdido ningún set, algo a lo que únicamente se ha acercado el eslovaco Alexander Molcan, que llevó al de Belgrado a un 'tie-break'.

Horarios y orden de juego de hoy martes 31 de mayo

Pista Philippe Chatrier (desde las 12:00)

Martina Trevisan (ITA) vs Leylah Fernández (CAN, 17)

A continuación

Coco Gauff (USA, 18) vs Sloane Stephens (USA)

A continuación

Alexander Zverev (ALE, 3) vs Carlos Alcaraz (ESP, 6)

No antes de las 20:45

Novak Djokovic (SER, 1) vs Rafa Nadal (ESP, 5)

