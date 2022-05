Alcaraz, "orgulloso" tras perder en París: "Creo que puedo ganar un Grand Slam"

2 Se lee en minutos EFE



El español Carlos Alcaraz sacó una lectura positiva de su derrota en cuartos de final de Roland Garros frente al alemán Alexander Zverev, afirmó sentirse "orgulloso" de haberlo dado todo y dijo que se siente capaz de ganar un Grand Slam.

"Me voy pensando que he luchado hasta el último punto y estoy orgulloso. Tengo que sacar las lecciones del partido de hoy, ha sido ajustado, he tenido opciones contra uno de los mejores del mundo. Hay que tener una mentalidad más fuerte que la que he tenido hoy, es la lección que saco", comentó tras caer por 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6 (7).

Alcaraz, número 6 del mundo, afirmó que no sintió la presión de ser uno de los favoritos para ganar el torneo, pese a sus 19 años y a que nunca ha logrado superar los cuartos de un grande.

"No he pensado en ningún momento que era el favorito. Tengo capacidades y el nivel para poder ganar. Pese a la derrota de hoy sigo pensando que puedo ganar un Grand Slam", aseguró.

"Hay detalles que se me han escapado hoy, tengo que aprender de esos detalles. Pero no me ha pesado la sensación de que soy favorito. Zverev ha jugado mejor, tengo que aprender, me siento capaz de seguir ganando", agregó.

Alcaraz aseguró que se sintió cerca de forzar el quinto set y que, en ese caso, "todo hubiera sido posible".

"En un Grand Slam tienes que dar lo mejor, me ha faltado nivel para ganarle a Zverev, un tenista que ya ha jugado final de Grand Slam y una semifinal aquí, que está curtido en este tipo de situaciones", dijo.

Time to learn and improve, we'll be back to try again next year! 👋🏻😀 Thank u everyone for your support at @rolandgarros and congrats to @AlexZverev! 👏🏻 Good luck in the rest of the tournament! 😉 pic.twitter.com/abLa9sfK24 — Carlos Alcaraz (@alcarazcarlos03) 31 de mayo de 2022

Reconoció que no empezó bien el partido y eso le obligó a "ir a remolque" y cuando su reacción llegó, a partir del tercer set, ya era tarde.

"Me ha faltado empezar más dentro, más en el ritmo del partido, darle la sensación a Zverev de que estoy ahí", señaló.

Pese a la derrota, aseguró tener mejor sensación que en los cuartos del Abierto de Estados Unidos del año pasado, cuando una lesión le impidió competir.

"Hoy he podido jugar, he tenido la sensación de pelear y de que podía avanzar a semifinales. He jugado contra los mejores del mundo que ya han experimentado esta situación, he podido vivir estos momentos en un Grand Slam", destacó.

El joven español agradeció el apoyo que ha recibido del público desde su llegada al torneo, elegido por la grada como el nuevo héroe, tras años de dominio de veteranos como Rafa Nadal o Novak Djokovic.

"Me he sentido muy querido por toda la gente, había muchos españoles, pero también por la gente francesa. No puedo pedir mejor apoyo en París, desde el primer partido he tenido todo el cariño y cuanto más avanzaba más cariño tenía. Espero volver y sentirme como en casa", aseguró.

Alcaraz afirmó que ahora irá a la gira de hierba con la intención de disputar Wimbledon.

"Lo jugué en júnior y mi primera gira fue el año pasado. Creo que me voy a adaptar bien. El año pasado me gustó jugar, voy a prepararme lo mejor posible para esta gira y tendré buenas sensaciones para Wimbledon", indicó.

