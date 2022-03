El Zalgiris completa su fiesta con la victoria frente al Barça

El Barça fue incapaz de igualar la dureza mental y física del Zalgiris Kaunas y perdió su sexto encuentro en Lituania (91-84), en un pulso cargado de emoción tanto por la celebración del día de la independencia del país, como por el homenaje a Ucrania vivido en el Zalgirio Arena, que llevó al cuadro lituano a cambiar su uniforme habitual y vestir con los colores de la bandera ucraniana. En una jornada festiva que resultó redonda, Lekavicius, con 22 puntos, Lauvergne (18) y Ulanovas (16) fueron los héroes del Zalgiris. La cuarta victoria en los últimos cinco partidos demostró el gran momento por el que atraviesa.

La imagen del Barça en Kaunas distó de ser la del equipo hegemónico de la Euroliga. Solo Mirotic (26 puntos, 8 rebotes) y Laprovittola y Kuric (15 y 16, respectivamente), por momentos, sostuvieron al equipo azulgrana, superado en la batalla física y que concedió 41 tiros libres y acumuló 22 pérdidas, demasiadas para pensar en la victoria.

Tuvo una puesta en escena arrolladora el Barça, con tres triples casi consecutivos de Laprovittola y Exum. Pero su juego no tardó en espesarse. Perdió fluidez y velocidad, y sobre todo no encontró Jasikevicius un relevo de garantías en el banquillo en cuanto inició las rotaciones. Podría decirse que en cuanto Laprovittola y Mirotic se fueron al banquillo y también Sanli, forzado por dos rápidas faltas personales, el Barça perdió energía y también efectividad, y permitió al Zalgiris engancharse al partido. Hayes y Smits pasan a veces por los partidos sin aportar casi nada.

La reacción del cuatro lituano fue lenta (9-17 en los diez minutos iniciales) pero muy efectiva y le llevó a dominar durante muchos minutos de la primera mitad. Empezó a fraguarse a través de la defensa, endureciendo los emparejamientos, limitando los lanzamientos de los azulgranas, complicando la pelea por el rebote, y después explotando las acciones cerca del aro barcelonista. El pívot francés Lauvergne se hizo grande en la pintura en su emparejamiento con Davies y el alero alemán Niels Giffey también supo aprovechar su envergadura para poner en apuros a la defensa del Barça, que solo a base de triples logró equilibrar el pulso antes del descanso (35-35).

Mirotic apareció con su perfil más determinante para cambiar la dinámica de un partido que le convenia más al Zalgiris que al Barça: un intercambio de golpes en un pulso cerrado, sin espacios dentro de la zona y defensas muy agresivas, en el que tanto Davis como Sanli estuvieron totalmente desaparecidos. Los triples y también alguna acción interior de la estrella montenegrina, en la conexión con Calathes dieron aire al equipo azulgrana, que logró abrir un pequeña brecha para afrontar el último periodo (56-63).

