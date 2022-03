Sergio Llull rescata al Real Madrid del laberinto

El Real Madrid encontró al final la puerta del laberinto de derrotas en el que estaba sumido, tras vencer en la prórroga al AX Milán por 92-88, con mucho sufrimiento y un Sergio Llull trascendental en los momentos de la verdad.

El Real Madrid salió con las ideas claras. Jugar con los básicos, es decir, fuerte defensa, asegurar el rebote, correr cuando fuera posible y lanzar de tres sólo en situaciones muy claras.

Lejos del juego vivaz, eléctrico y de fantasía de otras ocasiones, el equipo de Pablo Laso intentó buscar buenas sensaciones para salir del laberinto diabólico en el que se ha adentrado en el último mes y medio, con más derrotas que victorias.

Con sólo un triple anotado de dos lanzados, 11 rebotes y una única pérdida, el Madrid consiguió la primera victoria parcial por 25-16. una alta anotación con Gabriel Deck y Guerschon Yabusele como puntas de lanza junto al trabajo siempre positivo de Walter Tavares.

En el AX Milán tampoco hubo ninguna chispa especial y Nicolo Melli y Devon Hall mantuvieron a su equipo en el marcador.

