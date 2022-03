El Zalgiris se enfrentará al Barça vestido con los colores de Ucrania

2 Se lee en minutos Luis Mendiola



La situación de guerra en Ucrania estará más presente que nunca en el partido de la Euroliga que este viernes disputará el Barça en la cancha del Zalgiris Kaunas (19h, Dazn). Como una muestra de apoyo y solidaridad con los ciudadanos de Ucrania, el equipo lituano vestirá un uniforme especial diseñado para la ocasión con los colores azul y amarillo de su bandera.

El partido estará cargado de simbología, ya que el día 11 de marzo se declaró la independencia de Lituania respecto a la Unión Soviética, y el Zalgiris ha solicitado a sus aficionados que lleven banderas de Lituania y también de Ucrania al pabellón para ondearlas cuando suene el himno lituano antes del partido.

“Es un día muy especial para Lituania. Así que tenemos que estar preparados para un Zalgiris muy emocional y un público muy emocional. Será un partido duro como cualquiera fuera de la Euroliga”, reconoció el técnico del Barça, Sarunas Jasikevicius, que vuelve a su ciudad natal, donde concluyó su carrera como jugador y donde se inició como técnico en los banquillos antes de recalar al Barça. Hace un año ya visitó el Zalgirio Arena como azulgrana, aunque el partido se disputó a puerta cerrada por la pandemia. "No sé si es casual o cosa de despachos (jugar este partido en una fecha tan señalada)", admitió Sara. "Resulta difícil de creer que es una coincidencia, pero es muy bonito", subrayó Saras, que hace unos días ya se mostró muy crítico con la posición del gobierno español.

Superar los altibajos

No será el único que vivirá este encuentro de forma especial en el bando barcelonista. También lo será para el pívot estadounidense Brandon Davies, con pasado en el Zalgiris, y sobre todo para el base Rokas Jokubaitis , formado en la cantera de Kaunas, e incorporado este pasado verano al Palau. “Habrá muchas emociones en el pabellón. Familia, amigos, el equipo del Zalgiris, muy buenos recuerdos. Es un partido que tengo muchas ganas de disputar”, explicó el base lituano, que entiende que se viva de una forma especial el conflicto de Ucrania en su país. “En España las noticias no llegan como a la gente en Lituania, donde somos casi vecinos con Ucrania. No son buenos tiempos para la gente que vive cerca de estos países ni para el resto de Europa”.

A la hora de valorar el juego del Zalgiris, Jasikevicius advirtió que el equipo vive un bue momento tras ganar tres de los últimos cuatro partidos y de su victoria en la Copa lituana. “Eso les da mucha tranquilidad. Han recuperado a jugadores importantes de lesiones y Strelnieks, Lekavicius y Cavanaugh están a un buen nivel” apuntó el técnico barcelonista, que indicó que el objetivo para los suyos será también mejorar en consistencia. “Tenemos que seguir ganando, pero también jugar un poco mejor. Estamos con demasiados altibajos y hay que meterse en mejor dinámica”.

