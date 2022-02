Leclerc, el más rápido en otra jornada de test en Montmeló

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) firmó el mejor tiempo en la segunda sesión de test en el Circuito Barcelona-Cataluña de Montmeló, en una jornada en la que escuderías y pilotos de la Fórmula 1 valoraron cómo puede afectar el conflicto de Ucrania a la celebración del Gran Premio de Rusia previsto para finales de septiembre.

Las escuderías continuaron acumulando kilómetros este jueves, con el piloto de Ferrari parando el cronómetro en 1:19.689 con neumáticos medios, si bien más allá del asfalto la operación militar de Rusia contra Ucrania ganó protagonismo en el circo de la F1.

Los equipos anunciaron una reunión este mismo jueves para analizar la situación y evaluar los pasos a seguir con el Gran Premio de Rusia en Sochi, previsto entre el 23 y el 25 de septiembre.

El primero en levantar la voz en la rueda de prensa de los entrenamientos fue el alemán de Aston Martin Sebastian Vettel, quien aseguró que no pisará el asfalto de Sochi si finalmente se disputa la carrera.

Aero rakes, aero rakes everywhere 🤗



Take a closer look at these intricately designed rakes on our 2022 cars, that are providing important airflow data to the teams 🔎#F1 pic.twitter.com/gImPtHfdWI