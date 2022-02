Anthony Elanga, el sueco de raíces camerunesas que frustró al Atlético

Hijo de un ex internacional de Camerún, este extremo de 19 años ha aprovechado las bajas en el Manchester United para hacerse un hueco en los planes de Ralf Rangnick

Marcó su primer gol en Champions este miércoles en el Metropolitano: "Tenemos que jugar como lo ha hecho él, se le nota que está disfrutando, tiene mucha pasión y alegría"

Elanga celebra con Fred el gol con el que el Manchester United empató frente al Atlético. / Reuters

Anthony Elanga ni siquiera estaba llamado esta temporada a ser un activo importante en el primer equipo del Manchester United. De hecho, hace apenas tres meses estaba participando en la Youth League, la versión juvenil de la Champions League.

Las circunstancias, sin embargo, han concedido a este joven delantero de 19 años un rol inesperado. Anthony Martial se marchó cedido al Sevilla, Mason Greenwood está apartado por una presunto violación y Edinson Cavani pasa ya más tiempo lesionado que disponible.

Con este panorama, a Ralf Rangnick solo le quedan tres atacantes aptos en la plantilla: Jadon Sancho, Marcus Rashford y Cristiano Ronaldo. Así que el recurso en partidos que se le complican al United, como le pasó este miércoles en el Metropolitano, es Elanga. No hay nadie más.

El técnico alemán recurrió a la joven promesa a falta de 15 minutos para el final, con el 1-0 de Joao Félix todavía gobernando el marcador. Cinco minutos después de sustituir a Rashford, bingo. Un pase majestuoso (otro más) de Bruno Fernandes, un desliz de Reinildo Mandava y el balón llegó a Elanga, que batió a Jan Oblak con un disparo cruzado.

"Pasión y alegría"

"Tenemos que jugar como lo ha hecho Elanga. En todos los partidos en los que entra demuestra que tiene mucha pasión y alegría, se nota que se lo está pasando bien. Hoy no solo ha marcado el gol, ha hecho buenos desmarques y ha dado problemas al Atlético ha tenido problemas", le elogió su técnico desde las tripas del Metropolitano.

La historia pudo haber sido muy distinta, pues cuando Rangnick llegó al cargo a finales de noviembre ni siquiera conocía a Elanga, solo le "sonaba". En su primer entrenamiento le llamó la atención sus virtudes, preguntó en el club y le explicaron que el chico planeaba salir cedido en enero.

Rangnick no lo iba a permitir y en su primer partido en Old Trafford, frente al Crystal Palace, decidió hacerle debutar este curso en Premier League, tras haber jugado dos partidos el curso pasado. Cuatro días después, le concedió los 90 minutos del intrascendente partido de Champions contra el Young Boys.

Después llegaron tres partidos sin salir del banquillo, pero a partir de Año Nuevo ha participado en todos los partidos del United, anotando dos goles contra el Brentford y el Leeds, amén del tanto conseguido este miércoles frente al Atlético.

Mundial 98

Ahora, claro está, el hace unos meses desconocido Elanga es el futbolista de moda en la zona roja de Manchester, en unos momentos difíciles en los que el proyecto continúa atascado, con conflictos entre el nuevo entrenador y varias de sus estrellas.

Nada que enturbie el sueño de este joven extremo izquierdo, hijo de Joseph Elanga, defensa camerunés que hizo carrera en Europa durante la primera década de este siglo y que participó en el Mundial de 1998 junto a jugadores como Samuel Eto'o, Jacques Songo'o o Rigobert Song.

Elanga es de hecho hijo de la carrera de su padre, pues nació en Suecia mientras su progenitor jugaba en el Malmö, club al que regresó años más tarde para retirarse, cuando Anthony tenía ya ocho años. Joseph jugó mientras tanto en Dinamarca, pero Anthony, sus dos hermanas y su madre permanecieron siempre en Suecia.

Prueba en el United

Las cosas cambiaron tras la retirada, ya que la familia planeó trasladarse a Reino Unido, pese a que ninguno de ellos hablaba inglés de manera fluida. "No conocíamos a nadie y era difícil con el idioma", reconoció el ahora jugador del United, que enseguida retomó el fútbol.

"Jugué con un equipo local al principio. Los ojeadores del United estaban en el lugar, me vieron, se acercaron a mi madre y le ofrecieron una prueba para mí. Entrené durante una semana y media y luego dijeron que querían firmar un contrato. No pude decir que no y mi madre me dijo 'tú no digas que no'", explicaba hace unos años el chico a un medio sueco.

En la academia del United fue creciendo un jugador que enseguida entró en los planes de las categorías inferiores de Suecia, la selección a la que ha elegido representar hasta alcanzar el primer equipo de los 'Red Devils'. Cima hollada con apenas 19 años. Y lo que queda.

