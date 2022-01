Nadal sube el nivel y sella su pase a octavos tras derrotar a Khachanov

El tenista balear elimina al ruso y estará por 15ª vez entre los 16 mejores del Open de Australia

Prueba superada y con nota. Rafael Nadal estará de nuevo en los octavos de final del Open de Australia por 15ª vez desde que apareció por primera vez en 2005. El exnúmero 1 mundial y campeón del torneo en 2009 se deshizo del ruso Karen Khachanov (30 mundial) con más facilidad de la que podía suponer, incluso el mismo al vencer por 6-3, 6-1, 3-6 y 6-1.

Nadal , que había superado las dos primeras rondas del torneo sin ceder un set, se ha mostrado implacable desde el primer punto en juego. El tenista mallorquín se ha apuntado la primera manga en apenas 28 minutos y solo ha cedido un punto con su saque que ha ganado en blanco en cuatro ocasiones. Khachanov, que había perdido en las siete ocasiones anteriores ante Nadal, ha vuelto a verse superado por un rival que no parecía que había estado seis meses fuera del circuito.

Rápido de piernas, concentrado, sin apenas cometer errores y con unan gran efectividad en su saque y golpes ganadores, Nadal ha impuesto el ritmo que quería, ante un Khachanov que luchaba sin premio. Al ruso se le ha escapado el primer juego del segundo set, tras 11 minutos de lucha para evitarlo y tras salvar cuatro 'break points'. De nuevo tocaba remar a contracorriente.

Momento Khachanov

Khachanov no ha tenido su primer 'break point hasta casi una hora de batalla sobre la Rod Laver Arena, gracias a dos golpes geniales, pero no los ha aprovechado y Nadal ya no le ha dado ninguna opción más hasta apuntarse la manga en 59 minutos.

Con dos sets en contra, Khachanov ha soltado el brazo, ya sin presión y, por primera vez ha logrado romper el saque a Nadal (3-1). Una ventaja que ya no ha dejado escapar hasta apuntarse el set, el segundo que le ganaba en todos sus enfrentamientos anteriores.

No pudo hacer mucho más el tenista ruso. En el cuarto set Nadal reaccionó para romper el saque de Khachanov en dos ocasiones (3-1 y 5-1) con dos golpes de su marca. El primero un paralelo a la carrera y el segundo y revés cruzado. No hubo más el último juego lo apuntó en blanco para celebrar su vctoria en 2 horas y 54 minutos. Su próximo rival, este domingo, será el vencedor del partido entre el ruso Aslan Karatsev (15 mundial) o el francés Adrian Mannarino (69).

