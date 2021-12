La Vuelta 2022, un reto con 9 finales en alto y 2 cronos

6 Se lee en minutos EFE



Un total de 9 finales en alto, con 5 de ellos inéditos; 2 contrarreloj, una por equipos y una individual, y la salida desde Utrecht (Países Bajos), donde se disputarán las tres primeras etapas antes de regresar a España a través del País Vasco, marcarán la 77 edición de la Vuelta a España que comenzará el 19 de agosto y finalizará en Madrid el 11 de septiembre.

La Vuelta 2022 se presentó en el Palacio Municipal de Congresos del IFEMA, en Madrid, donde se desveló un recorrido fiel a la personalidad de la carrera, pensado para mantener la emoción y dar espectáculo hasta el último kilómetro.

La organización volvió a dar un marcado carácter montañoso a la Vuelta, aunque habrá opciones para todo tipo de corredor, incluidos los esprinters. Un perfil de interés competitivo que irá "in crescendo" a medida que avanza la carrera. En el resumen general figuran 6 etapas llanas y 2 llanas con final en alto, 7 etapas de montaña, 1 crono por equipos (23,3 km) , una individual (31,1 km) y 3 días de descanso.

Los finales elevados inéditos serán Pico Jano (Cantabria, 6a etapa), el Collau Foncuaya (Asturias, 8a), el Pico de los Reales (Málaga, 12a), Monasterio de Tentudía (Extremadura, 17a) y Alto del Piornal (Extremadura, 18a). El final de la Vuelta será explosivo con la tradicional y muchas veces decisiva etapa de los puertos en la Sierra de Guadarrama de Madrid.

Desde los Países Bajos al País Vasco

La Vuelta saldrá el viernes 19 de agosto de los Países Bajos, o "país de las bicicletas", concretamente de Utrecht, ciudad que ya lanzó el Giro (2010) y el Tour (2015). De una crono por equipos saldrá el primer líder, quien defenderá la prenda en las siguientes dos etapas en aquel país, propicias para el esprint con meta en Utrecht de nuevo y en Breda. Lazos culturales e históricos en tierras neerlandesas.

Una jornada de descanso llevará al pelotón a España, al País Vasco, para la cuarta etapa entre Vitoria y Laguardia, terreno de media montaña para abrir boca ante la siguiente jornada entre Irún y Bilbao, donde ya esperan 5 puertos con doble subida al Vivero.

🔥 #LaVuelta22 🔥



🛣 6 etapas llanas y 2 llanas con final en alto / 6 flat stages and 2 flat with high-altitude finales

⛰ 11 etapas de media y alta montaña / 11 hilly and mountain stages

⏱ 1 CRI & 1 CRE / 1 TTT & 1 ITT

🏁 3.280,5 km pic.twitter.com/qBzpZt7SAw — La Vuelta (@lavuelta) 16 de diciembre de 2021

El trayecto entre Bilbao y el Pico Jano, en Cantabria (12,6 km al 6 por ciento) descubre el primer final en alto novedoso, una dificultad que ya puede empezar a pasar factura entre los hombres de la general. esta primera semana se cierra en tierras leonesas, en Cistierna, capitulo que incluye el acenso a San Glorio.

Segunda semana con Asturias y crono en Alicante

La segunda semana tiene protagonismo asturiano. Este año no habrá Lagos de Covadonga ni Angliru, pero sí el inédito Collau Foncuaya, en el concejo de Yernes y Tameza, un puerto de 5,7 km al 7,8 por ciento y rampas del 16. Jornada con otros 4 ascensos que acumula 3.300 metros de desnivel, con pasos por La Colladona, La Mozqueta, Santo Emiliano y Tenebredo.

Un primer plato de montaña astur que se completará con la etapa entre Villaviciosa y Les Praeres, final elevado con una subida de 4 kms al más del 12 por ciento de media. Dura prueba ese día con 5 dificultades, entre ellas el Mirador del Fito.

La Vuelta dará un salto espectacutar de Asturias a Alicante, donde espera la cita con el reloj. Una etapa cronometrada de 31,1 km llana, de pura fuerza entre Elche y Alicante, un caramelo para los rodadores y un dolor de cabeza para los escaladores.

🔥 Etapa 10 | Stage 10 🔥



🚩 Elche > Alicante 🏁

🚴 31,1 km



🇪🇦 Contrarreloj individual totalmente llana por la costa, donde se puede levantar mucho viento al final.

🇬🇧 A completely flat Individual time trial by the coast, where strong winds may be problematic.#LaVuelta22 pic.twitter.com/9DzNVju0Bs — La Vuelta (@lavuelta) 16 de diciembre de 2021

Habrá un guiño homenaje a Valverde con la salida dese Murcia tras la crono. El "Bala" pasará por su tierra por última vez en su Vuelta número 16. La meta del trayecto será el Cabo de Gata, en Almería, donde esperan paisaje de ensueño en la cita de esprinters.

La cita almeriense será el punto de partida para un hecho histórico, pues por primera vez en la historia la Vuelta pasará por las 8 provincias andaluzas. La duodécima etapa entre Salobreña y Peñas Blancas llama a los escaladores. El puerto subirá 4 km más, hasta el Pico de los Reales, para completar un esfuerzo de 21 km.

Una tregua tras un teórico esprint en Montilla conduce a La Pandera (8 km al 8), en Jaén, una subida que ya se encuentra entre las habituales en la ronda española, con la cima a 1.840 metros.

Sorpresas en Extremadura y la temible sierra de Madrid

La emoción irá subiendo en la clasificación general, con los favoritos pendientes de citas claves en la tercera y última semana de carrera. Para empezar etapa por todo lo alto entre Martos, la "Cuna del olivar" y Sierra Nevada, única puerto de categoría especial en la ronda 2022.

🔥 Etapa 15 | Stage 15 🔥



🚩 Martos > Sierra Nevada 🏁

🚴 148,1 km



🇪🇦 Etapa de montaña pura, con más de 4000 metros de desnivel.

🇬🇧 A pure mountain stage with over 4000 metres of slopes in total.#LaVuelta22 pic.twitter.com/MWqmaisKRP — La Vuelta (@lavuelta) 16 de diciembre de 2021

Será una auténtica prueba de fuego antes de la segunda jornada de descanso. con 20 km de subida, y la meta por encima de los 2.000 metros, lo que supondrá dificultad añadida. Con más de 4.000 metros de desnivel la etapa incluye el Alto del Purche y el de Hazallanas.

Siguiendo por Andalucía la caravana entrará en Sanúcar de Barrameda (Cádiz) para concluir con un esprint en Tomares (Sevilla), y en la decimoséptima etapa se saldrá de Aracena (Huelva) para entrar en Extremadura, en Tentudia, etapa rompepiernas con final en alto inédito no demasiado exigente, pero donde nadie se deberá confiar.

La segunda jornada extremeña entre Trujillo y el Alto del Piornal promete espectáculo. Otra cima que se estrena situada en el Valle del Jerte que se subirá por tres vertientes diferentes, desde La Desesperá, Monasterio de Yuste y Hervás. Son 17 km de cuesta con rampas de hasta el 14 por ciento.

Antes de la traca final, atención a la etapa antepenúltima con salida y llegada en Talavera de la Reina con el doble ascenso al Alto del Piélago (2a), una subida que al final de la Vuelta puede descubrir algunas flaquezas de última hora.

Ya en Madrid, la guinda con la etapa legendaria de los puertos de la Sierra de Guadarrama. Salida en Moralzarzal y llegada al Puerto de Navacerrada. La leyenda es clara. Aquí se han perdido vueltas a última hora. En 2015 el italiano Fabio Aru le birló la roja al neerlandés Tom Dumoulin en estos puertos. Habrá doble ascenso a Navacerrada y se subirán La Morcuera y Canencia.

La fiesta final tendrá lugar en Madrid con homenaje al vencedor. Un paseo de poco más de 100 km será el colofón a la edicion 2022 de la Vuelta a España.

