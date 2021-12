La histórica indemnización que recibirán las víctimas del 'caso Nassar'

Las gimnastas abusadas por el ex médico del Team USA, Larry Nassar, llegaron este lunes a un acuerdo judicial que les indemnizará con 380 millones de dólares. El escándalo más grande de la historia del deporte estadounidense va llegando a su final tras la batalla legal que desde hace tres años enfrenta a miles de atletas, entre ellas Simone Biles, contra el que fuera miembro de su cuerpo técnico.

Tras un gran embrollo judicial en el que algunos agentes FBI trataron de esconder información y encubrir las denuncias de las deportistas para que Nassar no fuera a la cárcel, el caso tomó un giro inesperado en busca de justicia. Cuando se revelaron los abusos en los medios, Nassar fue detenido y sentenciado a 300 años de cárcel en 2018 tras un largo juicio en el que intervinieron muchas de las víctimas, como la campeona Simone Biles, Aly Raisman o McKayla Maroney.

La compensación, cubierta por las aseguradoras de USA Gymnastics y del Comité Olímpico y Paralímpico abonará la mayor parte de los 380 millones de dólares, aunque la segunda organización ha aceptado pagar 34 millones de su bolsillo y hará un préstamo de 6 millones a la federación. Es la cantidad más grande pagada por un caso de abusos de la historia y se beneficiarán de él más de 330 atletas del equipo de gimnasia americano.

El contenido del pacto entre las gimnastas, por un lado, y USA Gymnastics (la federación), el Comité Olímpico y Paralímpico de EE.UU. y sus aseguradoras, por otro, se conoció en una sesión en la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur del estado de Indiana. Nassar cumple una condena de entre 40 y 175 años sumada a otra de 60 años por pornografía infantil, una cadena perpetua de facto.

La gimnasta Rachael Denhollander, ha sido la primera víctima en pronunciarse y explica que la decisión ayudará a muchas de ellas a cerrar el horrible capítulo en sus vidas. "Ahora puede comenzar el trabajo duro de reforma y reconstrucción. Si hay o no justicia y se hace un cambio depende de lo que ocurra después".

This chapter is finally closed.



Now the hard work of reform and rebuilding can begin. Whether or not justice comes and change is made, depends on what happens next. https://t.co/611dOyACeP