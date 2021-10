El clásico, o cuando el 40% del negocio de LaLiga se concentra en un duelo

La patata caliente de ser director comercial del Barça

El Barça tiene importantes desafíos por delante en el terreno comercial, y el más importante de todos es dar con un director para este departamento. Tras la salida de Xavier Asensi, la no entrada de Cinto Ajram y la dimisión de Jordi Camps en septiembre, el club no está consiguiendo encontrar un reemplazo óptimo. La empresa de headhunting a la que han encomendado la búsqueda ya ha tanteado a algunos profesionales del sector en España, y la respuesta ha sido la misma: “No, gracias”.

Sin grandes activos sobre el terreno de juego a nivel comercial, la única carta que tiene el club para jugar es su marca. Pero el tiempo aprieta, y no ya porque antes de marzo debería encontrar un patrocinador principal para la camiseta. En ese capítulo, les avanzo que el Barça no logrará los 55 millones que aspira a recuperar de lo que consiguió con Rakuten en 2015. Ni están Messi a Neymar, ni la evolución de la inversión en patrocinio hace pensar que sea posible, a no ser que se opte por una marca procedente de un país de dudosa reputación o con negocios difíciles de comprender. Ese problema llegará, pero el más inmediato son esos 25 millones de nuevos contratos que están en presupuesto de 2021-2022. Un “reto”, dijo la comisión económica. Un desafío.