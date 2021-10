Ancelotti: "El Clásico es un partido especial, para nosotros, para el Barcelona y para el fútbol español"

El entrenador del Real Madrid elude considerarse favorito en la rueda de prensa anterior al partido contra el F. C. Barcelona

"Se van los jugadores como Ronaldo o Messi, pero estos dos equipos seguirán siendo grandes"

2 Se lee en minutos Fermín de la Calle



Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha mostrado su calma habitual en la rueda de prensa previa al Clásico del fútbol español: el partido que le medirá al Barcelona este domingo a las 16:15 en el Camp Nou. Para el técnico italiano "el Clásico se trata de un partido especial, para nosotros y para el Barcelona y el futbol español. Tengo claro quién va a jugar mañana, el equipo está listo. Vamos a recuperar a Carvajal y a Hazard, también. Eden está bien, como Dani, pero es difícil meter en el once a un jugador que sale de una lesión".

Carletto eludió el papel de favorito de los blancos en el duelo: "Los últimos partidos del Barcelona han sido buenos. En estos partidos no hay un favorito. Hay muchas cosas que influyen y el tema del favoritismo no tiene sentido en este tipo de encuentros".

El italiano habló de la ausencia de Messi en el Barcelona y Cristiano en el Real Madrid por primera vez en un Clásico. "Es un partido entre dos equipos que siempre estarán entre los mejores del mundo. Se van los jugadores, como Cristiano Ronaldo o Messi, pero estos dos equipos seguirán siendo grandes. Ansu y Vinicius son jóvenes y deben demostrar aún lo que pueden hacer".

🎙 @MrAncelotti: “Sabemos que es un partido especial para nosotros, para el Barcelona y para el fútbol español, y así lo preparamos”.#ElClásico pic.twitter.com/8CVtNd79vX — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 23 de octubre de 2021

Ancelotti no quiso comparar los equipos, pero habló de los azulgranas: "No me gusta evaluar valorar otras plantillas, pero este Barça mantiene la idea de jugar bien al fútbol. Ha cambiado los jugadores, con distintas características, pero no cambia la sensación de jugar ante el Barça porque no esté Messi. Para mi sigue siendo un partido especial. La sensación que yo tengo es la misma pese a las ausencias de Messi y Cristiano. Real Madrid y Barcelona han existido antes de los dos y seguirán después de ellos".

Sobre la importancia de los tres puntos, se mostró escéptico: "Son tres puntos más. Es cierto que nunca he ganado en el Camp Nou como entrenador y creo que es el momento de poder ganar allí. Pero no creo que a estas alturas sean más que tres puntos".

Finalmente habló de la sensación de miedo que puede embargar a los jugadores que saltan a medirse en este tipo de partidos: "La preocupación es buena, como el miedo. El miedo es positivo porque si no, te enfrentas al león pensando que es un gato. El miedo es una sensación constante. Es una buena sensación. Lo que no estoy es aterrorizado, porque nunca lo hago ya que hay cosas peores que perder un partido".

