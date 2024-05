'Barbie' y '20.000 especies de abejas' no son las únicas: las otras censuras de Vox

"Porque Barbie puede ser cualquier cosa, las mujeres pueden ser cualquier cosa". Parece que este y otros mensajes de la película dirigida por Greta Gerwig no han gustado a los concejales de Vox en Burriana (Castellón), por eso han decidido vetarla del catálogo de la Biblioteca Municipal. No ha sido la única afectada, 20.000 especies de abejas de Estibaliz Urresola tampoco les convence. Ambas están caracterizadas por trasladar dos ideales claros, en la primera el feminismo y el empoderamiento de la mujer y en la segunda la transexualidad.

Ante este hecho, un concejal de Compromís ha denunciado el caso en Radio Castellón. Horas después, Vox-Burriana emitía un comunicado anunciando que solicitará "abrir un expediente al funcionario que lo ha filtrado a Compromís, ya que al tratarse de un expediente administrativo que no era público, podría tratarse de una revelación de secretos", afirmó el partido. Ante el revuelo causado, el alcalde Jorge Monferrer (PP), lo ha desautorizado y ha explicado en EFE que va a solicitar una reunión con sus socios de gobierno, "para que no se vuelva a repetir", ya que ha afirmado que estas situaciones "son intolerables y no representan al gobierno municipal ni a la ciudadanía de Burriana".

Por su parte, concejal de Cultura Vox, Jesús Albiol, se defendía en el mismo medio diciendo que "el criterio que se tiene para seleccionar y comprar material para la biblioteca es el que sea mejor para la formación de los niños, lo más didáctico para ellos". A lo que añadía que: "Nadie ve ya películas en DVD; y menos en la Biblioteca Municipal. Si alguien quiere ver la película puede verla en Netflix, en cualquier plataforma o incluso comprársela". Pero esta no ha sido la única vez que el municipio se ha visto envuelto en una polémica de este tipo.

Revistas y festivales silenciados

El primer desencuentro se produjo a las pocas semanas de la llegada de Albiol que vetó las revistas catalanas Camacuc, Cavall Fort, El Temps, Enderrock y Llengua Nacional de los espacios de lectura del municipio por considerarlas "ideológicas" y "fomentar el independentismo". A finales de ese mismo año, el edil decidía trasladar libros infantiles de temática LGTBI a otros estantes de la biblioteca. Poco después, el PP desautorizaba a Vox en su decisión de retirar la subvención municipal al Festival Emac y el pasado marzo el alcalde también se desmarcaba de sus socios de gobierno cuando retiraron una placa conmemorativa de las víctimas del franquismo del Centro Municipal Cultural La Mercè, antigua cárcel durante el régimen.

Bezana, Alpedrete o Toledo

Pero Burriana no es el único municipio afectado. El verano pasado, en Bezana (Cantabria), PP y Vox cancelaron del cine municipal la película infantil Lightyear debido a una breve escena en la que dos mujeres se besan. En Toledo, el cartel de un concierto de Zahara fue objeto de críticas porque la cantante aparecía vestida como la Virgen mientras sostenía a un niño entre sus brazos y con una banda azul en la que se podía leer la palabra "Puta". La portavoz de Vox en el consistorio toledano, María de los Ángeles Ramos, lo denunció alegando que era "una ofensa extrema" a la imagen de la Virgen, exigiendo su retirada e incluso la suspensión del concierto.

En Valdemorillo (Madrid), se canceló la representación teatral de Orlando de Virginia Woolf programada dentro del Festival 7 Villas de la Comunidad de Madrid porque "el protagonista pasa de ser un hombre a ser una mujer y denuncia las diferencias que esto significa", según afirmó la compañía Teatro Defondo. El caso más reciente también se ha dado en esta Comunidad Autónoma, en la localidad de Alpedrete, donde, el gobierno de coalición formado por PP y Vox, iniciaron trámites para cambiar los nombres de la Plaza Francisco Rabal y el Centro Cultural Asunción Balaguer, por Plaza de España y La Cantera, respectivamente. Según explicaron tomaron esta decisión para celebrar sus 184 años como municipio independiente. Finalmente, no lo llevaron a cabo.