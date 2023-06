Acusan a Vox de censurar una obra de Virginia Woolf en un pueblo madrileño, pero el consistorio alega motivos económicos

Imagen de la adaptación del ’Orlando’ de Virginia Woolf a cargo de Teatro Defondo. / Javier Naval

La compañía madrileña Teatro Defondo, con 21 años de trayectoria profesional, ha denunciado el "veto ideológico" por parte del ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid) al suspender la función de la obra Orlando, de Virginia Wolf, que tenían prevista para noviembre próximo. En un comunicado difundido este miércoles, el productor de la compañía, Pablo Huertos, ha señalado que la decisión se ha tomado tras la llegada a la concejalía de Cultura de la miembro de Vox Victoria Amparo Gil Movellán. El consistorio de la localidad, por su parte, ha señalado que dicha cancelación se debe a causas económicas y niega que sea por motivos ideológicos.

La representación había sido acordada con el equipo de gobierno anterior a las elecciones del 28 de mayo e iba a tener lugar el 25 de noviembre de 2023 dentro del festival 7 Villas de la Comunidad de Madrid, han comunicado desde la compañía. Huertos ha calificado la medida de "atentado contra la libertad de expresión y contra la cultura". Según ha explicado el productor, en una conversación telefónica mantenida con una técnica del ayuntamiento quedó claro que se trataba de "un caso de veto ideológico por parte de la concejala entrante (...) debido a que el protagonista de la función pasa de ser un hombre a una mujer". "Queremos denunciar que se haya vetado una obra de la literatura universal y a una autora reconocida mundialmente, ni esta ni ninguna pieza artística debe ser objeto de censura política en un Estado de Derecho", ha afirmado.

Huertos descartaba en su comunicado que la decisión pudiera obedecer a motivos económicos, ya que el caché del espectáculo es muy inferior al habitual, ni artístico, puesto que el montaje ha realizado más de cien funciones por toda España "con una acogida inmejorable". Además, ha sido finalista en los XXII Premios Max y ganador del XXI certamen para directoras de escena Ciudad de Torrejón de Ardoz, entre otros reconocimientos. "Ni su temática ni su poesía pueden herir", considera el productor. "Intentar demonizar la cultura y reducirla a etiquetas tendenciosas es solo el primer paso hacia la quema de libros que no se ajustan a la ideología dominante", alertaba, a la vez que rechazaba cualquier tipo de censura política, "venga de donde venga".

Motivos económicos

En su respuesta a las acusaciones, el Ayuntamiento de Valdemorillo ha explicado a EFE que, debido a la situación de presupuesto prorrogado del consistorio, se ha prescindido de “algunas cuestiones que se estaban barajando”. No solo se trataría, según se ha informado desde la institución, de la representación de Orlando, sino también del cine de verano, que no se celebrará este año.

Por otro lado, a pesar de que Defondo ha indicado que la función estaba prevista para el 25 de noviembre, dentro del festival 7 Villas de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento ha negado rotundamente esto, ya que según ha explicado, “figuraba como posible obra”, pero “como programación cerrada no había nada”. Asimismo, al contrario de lo que ha dicho la compañía, “en ningún momento Defondo se ha puesto en contacto con el Consistorio”, han aseverado desde la alcaldía. “Es arriesgado” por parte del productor Pablo Huetos, quien firma el comunicado, “afirmar severamente que no es una cuestión financiera, si no se ha dirigido a nosotros para preguntar los motivos”, ha sentenciado el equipo de gobierno.