UB40: "El MI5 intervino nuestros teléfonos y escuchó nuestras conversaciones. Pensaron que éramos subversivos y probablemente malos para la juventud británica"

Los años apaciguan la vehemencia. Lo que antes ardía ahora son ascuas que sin embargo todavía queman. Hablar con Robin Campbell y Jimmy Brown –voz y guitarra y batería de UB40 respectivamente– es la muestra de ello. La entrevista se desarrolla por videollamada. Jimmy es el primero en conectarse desde el que parece el salón de su casa. Luego se incorpora Robin, que se ha puesto de fondo la imagen del escenario con el nombre del grupo en cuatro pantallas verticales. UB40 celebran 45 años de música con su vigésimo primer álbum, UB45 (Universal, 2024). Salen en la conversación las canciones más exitosas de los británicos, pero se hace más hincapié en los inicios y el trasfondo político de una época que fue clave para el desarrollo no sólo de la sociedad de entonces, sino también de Robin y Jimmy, que hacen memoria de todo aquello en conversación con este diario.

P. ¿Cómo era su mundo hace 45 años?

Jimmy Brown. Pues acabábamos de empezar una banda. En aquellos comienzos tocábamos en clubes locales y bares pequeños. Era emocionante. A la gente parecía gustarle cada vez más lo que tocábamos, así que acudían más y más. Pero en realidad crecimos fuera de esos lugares pequeños en tan solo unos meses haciendo conciertos en sitios más grandes. Después, en 1980, nos fuimos de gira con Chrissie Hynde y The Pretenders y al terminar los conciertos ya teníamos un disco de éxito. Así fue todo.

P. ¿Recuerdan esos pequeños locales?

J.B. Había un pub local llamado Hare and Hounds, que fue donde dimos nuestro primer concierto el 9 de febrero de 1979. Recuerdo que se estaba celebrando el cumpleaños de alguien y nos pidieron que tocáramos algo de música. En Inglaterra, muchos pubs tienen una sala en la parte de arriba donde ponen música y tocan grupos. Pero, como te digo, no nos quedamos mucho tiempo en esos locales pequeños, porque después de seis meses ya estábamos en teatros y salas más grandes.

Robin Campbell. Yo apenas lo recuerdo, aunque sí tengo en la memoria el primer concierto que dimos. Daba un poco de miedo. Luego tuvimos 30 fechas a lo largo de 1979. Fue sólo el comienzo para nosotros. Era divertido viajar en la parte trasera de una furgoneta y tocar en clubes y pubs. En ese tiempo aprendimos a actuar, a hacer espectáculos. Al año siguiente pasamos muy rápidamente de tocar en pequeños locales a actuar en salas de mayor aforo, y nuestro primer single fue un éxito. Todo sucedió muy rápido.

P. ¿Siguen teniendo las mismas creencias musicales de entonces?

R.C. Creo que todos compartíamos el amor por la música reggae, el R&B americano de Tamla/Motown... Todo ese tipo de música. Pero sobre todo teníamos un amor compartido por el reggae. Cuando formamos una banda, siempre iba a ser un grupo de reggae, nunca íbamos a tocar otro tipo de música, y no hubo discusión. Iba a ser reggae porque esa era la música que amábamos y de la que estábamos rodeados, así que eso no ha cambiado.

P. ¿Y siguen teniendo las mismas convicciones políticas? Pregunto esto porque el padre de Robin era comunista.

R.C. Sí, bueno, fue miembro del Partido Comunista de joven, pero se describiría a sí mismo como socialista. Ese ha sido mi punto de vista toda mi vida. Me criaron con una conciencia política, ya sabes, muy de izquierdas, dentro de una familia muy socialista. Los sindicatos y el socialismo estaban muy arriba. Así es como siempre he sido cuando estaba trabajando. Así era yo. Y siguen siendo las mismas cosas las que me siguen enfadando y las que me siguen apasionando. Sigo sintiendo el mismo odio por los gobiernos conservadores que cuando era joven.

J.B. Nada ha cambiado, el mundo no ha cambiado, así que seguimos teniendo los mismos temas sobre los que cantar. Sólo hay que encontrar nuevas formas de cantarlos. Eso es lo difícil.

R.C. Sí, tal vez no somos tan ingenuos como cuando éramos jóvenes, porque pensábamos que iba a haber un gran cambio en nuestras vidas. Lo que hemos descubierto según hemos ido envejeciendo es que nada cambia. Y, en muchos sentidos, el mundo está peor que cuando éramos jóvenes.

Tony Blair y los laboristas siguieron en la misma dirección thatcherista y reaganista en la que hemos estado desde entonces, y todavía hoy" Jimmy Brown — Baterista, miembro de UB40

P. Recuerdo la canción One in Ten y la época de Margaret Thatcher. Tiempos nada fáciles, ¿pero llenos de oportunidades para escribir canciones?

J.B. Esa época estaba llena de oportunidades para escribir canciones, desde luego. Sabíamos que no estaba bien lo que estaban haciendo, diciendo que no existía la sociedad y vendiendo viviendas sociales; la desregulación de las finanzas mundiales y todas estas cosas que ocurrieron en la era Thatcher han conducido directamente a los problemas que tenemos hoy. Y aunque Tony Blair y los laboristas estuvieron en el poder durante 13 años, no hubo ninguna diferencia porque no hicieron ningún cambio. Siguieron en la misma dirección thatcherista y reaganista en la que hemos estado desde entonces. Y ahí es donde estamos todavía hoy.

P. Entiendo que UB40 era un grupo molesto para el gobierno. De hecho, Jimmy dice que el MI5 less pinchó los teléfonos y espiaba sus casas. ¿Es esto cierto?

J.B. Sí, lo es, y te diré por qué. Hubo un denunciante que trabajó para MI5, llamado David Shayler, al que estuvieron persiguiendo y tuvo que irse a Francia porque querían arrestarle en el Reino Unido por la denuncia. Pero es absolutamente cierto que intervinieron nuestros teléfonos y escucharon nuestras conversaciones. Pensaron que éramos subversivos y probablemente malos para la juventud británica. ¡Es ridículo! Sólo somos gente normal y familiar, no somos revolucionarios clandestinos, pero estaban tan paranoicos que pensaron que valía la pena espiarnos.

R.C. Mi padre también tenía el teléfono pinchado. Solían escucharle porque le consideraban un subversivo y estaba aterrorizado. Sólo creía en la política de izquierdas, pero parece que si esa es tu postura, y además pública, entonces el establishment te vigila porque te tienen miedo. Siempre hemos estado bajo vigilancia.

¿Son momentos para el pesimismo?

R.C. Sí, mucho.

J.B. Sí y no, porque al final, cuando Jeremy Corbyn era líder del Partido Laborista, si sólo hubiera tomado los votos de las personas de 40 años o menos, habría ganado con una victoria aplastante. Sólo las personas mayores mantenían a los conservadores en el poder. En 2017 estuvo muy cerca y eso significa que en el futuro los jóvenes no tendrán el mismo bagaje sobre el socialismo que la gente mayor tenía; la gente joven realmente no sabe nada sobre Stalin ni de la caza de brujas de Joseph McCarthy en Estados Unidos. A nadie le importa eso cuando eres joven. En el futuro, posiblemente no mientras estemos vivos, pero en algún momento del futuro, creo que la gente más joven mantendrá ese interés por el socialismo y el progresismo. Hay que tener esperanza y ser optimista.

P. ¿Por quién luchamos?

J.B. Es una buena pregunta. Hay una crisis gigantesca. Entre 13 y 14 millones de personas en Inglaterra están a dos sueldos de la indigencia. ¿En qué estamos gastando el dinero? Cuando Estados Unidos se retire de la OTAN, se hablará de Europa para llenar el vacío. Eso significa que el tres, cuatro o cinco por ciento del PIB se va en armas. La gente no puede permitirse el lujo de comer y no puede permitirse el lujo de tener un techo sobre sus cabezas. ¿Por qué gastamos el dinero en armas? Es ridículo. Eso te dice por quién estamos luchando.

R.C. Siempre se trata de la riqueza y el control de ella. De eso tratan las guerras. No tienen nada que ver con los humanos ni con la humanidad o la libertad o la paz, sino con ver quién controla las fuentes de riqueza. Tan simple como eso.

P. ¿Por qué Forever True para un equipo de fútbol (Birmingham City)? Es una adaptación de la canción Food for Thought, que curiosamente habla de la hipocresía de la Navidad y de los problemas en el tercer mundo...

R.C. Bueno, porque esa es la melodía que cantan los fans del Birmingham City, la de la vieja línea de saxo de Food for Thought. Es la canción que siempre han cantado desde hace 40 años. Cada vez que marcan un gol cantan esa melodía, así que cuando nos pidieron que escribiéramos una canción, nos basamos en la música original de Food for Thought. No en la letra, ni en el significado, ni en la política, ni en nada. Es sólo un significado diferente. No hay relación entre las dos canciones, sólo la música.

P. ¿A quién le importa la verdad?

J.B. Bueno, la mayoría de la gente vive su vida y no son mentirosos habituales. Pero alguien que miente habitualmente es una persona disfuncional, sin duda. Hay muchísima gente que cree más en las mentiras que en la verdad.

R.C. Mucha gente se traga la propaganda con la que se les alimenta cada día, las mentiras en los medios de comunicación. Hay mentiras todos los días que mantienen el establishment y el status quo.

J.B. Sí. La corriente principal miente. Pero la alternativa miente aún más porque la gente está creyendo en teorías de conspiración que son absolutamente ridículas. Cuando dices que sus teorías son ridículas, entonces te responden que crees todo lo que ves en los principales medios de comunicación. Yo creo que ambos lados mienten, así que incluso la alternativa a los mentirosos principales medios de comunicación es aún más mentirosa.

Los jóvenes reutilizan las cosas más que nuestra generación, que sólo usaba las cosas una vez y las desechaban. Nosotros somos los que estamos arruinando el planeta y la gente joven se da cuenta" Jimmy Brown — Baterista, miembro de UB40

P. ¿Y a quién le importa el futuro?

J.B. A los jóvenes, absolutamente. Se preocupan por el hecho de que el capitalismo está matando al mundo, sobre la acumulación de detritus que proviene de la comercialización excesiva. Creo que los jóvenes reutilizan las cosas más que nuestra generación, que sólo usaba las cosas una vez y las desechaban. Nosotros somos los que estamos arruinando el planeta y la gente joven se da cuenta.

R.C. Nosotros, cuando éramos jóvenes, éramos la nueva generación que iba a cambiarlo todo y que se preocupaba por el futuro. Pero ya somos unos viejos cínicos y sabemos que nada cambia.

J.B. Los jóvenes ahora van a hacer esos cambios y no vamos a interponernos en su camino. En nuestro tiempo, tenías al establishment en el camino para hacer cualquier cambio. Pero, ya sabes, los baby boomers van a estar muertos en 20 años.

P. ¿El futuro es ahora?

J.B. Sí, en la medida en que ya se están desarrollando sistemas para cuando el capitalismo colapse. Puede que estemos en las últimas etapas del capitalismo.

R.C. Y eso es lo que te da optimismo para el futuro.

J.B. Sí, absolutamente.